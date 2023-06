Stand: 28.06.2023 10:39 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Jahresempfang der IHK in Lübeck: Weniger Bürokratie beim Klimaschutz

Auf dem Weg zum ersten klimaneutralen Bundesland fordert die Wirtschaft in der Region rund um Lübeck weniger Vorschriften. Das machten Vertreterinnen und Vertreter der Industrie- und Handelskammer am Dienstagabend auf dem Jahresempfang der IHK zu Lübeck deutlich. Nur mit mehr Freiheiten könnten Unternehmen die Klimawende erfolgreich meistern. IHK-Präses Hagen Goldbeck wünscht sich auch schnellere Genehmigungsverfahren. Unter den 800 Gästen in der Lübecker Musik- und Kongresshalle war auch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Er sieht in der Energiewende eine historische Chance für Schleswig-Holstein und will sich unter anderem für schnellere Genehmigungsverfahren einsetzen. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck: Trainerteam ist komplett zum Trainingsauftakt

Pünktlich zum Trainingsauftakt an diesem Mittwoch ist das Trainerteam für den neuen Drittligisten VfB Lübeck komplett. Nachdem der bisherige Torwarttrainer Benjamin Loose die Grün-Weißen aus beruflichen Gründen verlassen musste, unterstützen nun zwei neue Assistenten Cheftrainer Lukas Pfeiffer. Als weiterer Co-Trainer wird Bastian Reinhardt zum Team stoßen. Der 47-Jährige war zuletzt jahrelang als Nachwuchstrainer beim Hamburger SV tätig. Als Torwarttrainer kommt Arvid Schenk. Der 33-Jährige war zuletzt für den Hamburger SV II im Einsatz. Das erste Training beginnt am Mittwoch um 17 Uhr auf der Lohmühle. | NDR Schleswig-Holstein 28.06.2023 08:30 Uhr

Zahlreiche Kirchenaustritte - auch in Lübeck

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Kirchenmitglieder aus Schleswig-Holstein ist unzufrieden. Ein Viertel denkt darüber nach, auszutreten. Das ergab eine Umfrage von #NDRfragt, an der etwa 3.100 Community-Mitglieder aus Schleswig-Holstein teilgenommen haben. Die evangelische Kirchengemeinde St. Jürgen in Lübeck hatte einst 26.000 Mitglieder - heute sind es weniger als die Hälfte. Deshalb müssen in St. Jürgen von fünf Standorten zwei Kirchen geschlossen werden. "Für die Menschen ist das schrecklich, an einem vertrauten Ort festzustellen, den wird es irgendwann nicht mehr geben", erklärt Pastor Heiko von Kiedrowski. Auch er selbst werde für die Schließungen angefeindet. | NDR Schleswig-Holstein 27.06.2023 16:30 Uhr

