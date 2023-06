Stand: 23.06.2023 10:03 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Urteil im Prozess nach Femizid in Bad Schwartauer Imbiss erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in einem Asia-Imbiss in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) wird am Freitag am Landgericht das Urteil erwartet. Der 45-jährige Angeklagte soll seine 37 Jahre alte Ehefrau im Oktober des vergangenen Jahres in dem gemeinsam betriebenen Imbisslokal erschlagen haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll der Mann seine Frau getreten und mit einer Glasschale auf sie eingeschlagen haben - vor den Augen der vier gemeinsamen Kinder. Sie starb am Tatort. Der Ehemann wurde einen Tag nach dem Tod festgenommen. Die vier minderjährigen Kinder leben inzwischen in Pflegefamilien. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Special Olympics: Bronzemedaille für Bad Schwartauerin

Bei den Special Olympics World Games in Berlin hat Stefanie Lutz aus Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) die Bronzemedaille im Golf geholt. Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung. Bis Sonntag sind in Berlin Athleten aus 170 Ländern dabei. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Kaum Unwetter im Osten Schleswig-Holsteins - Warnung bleibt

Über weite Teile Deutschlands sind am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag Unwetter gezogen. Nach Angaben der Rettungsleitstellen zog das Unwetter großtenteils an der Region Ostholstein vorbei und hinterließ keine Schäden. Der Deutsche Wetterdienst hatte Warnungen für viele Regionen in Norddeutschland herausgegeben. Demnach kann es im Herzogtum-Lauenburg auch am Freitag noch zu Starkregen mit bis zu 150 Litern pro Quadratmeter kommen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2023 | 08:30 Uhr