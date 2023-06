Stand: 21.06.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Messerattacke in Breitenfelde: Opfer außer Lebensgefahr

Nach der Messerattacke in Breitenfelde im Kreis Herzogtum Lauenburg sind die beiden Opfer mittlerweile außer Lebensgefahr. Das hat die Polizei NDR Schleswig-Holstein am Mittwochmorgen bestätigt. Ein Mann hatte am Dienstag auf der Straße eine 37 Jahre alte Frau und einen 45-jährigen Mann gezielt mit einem Messer angegriffen. Nach der Attacke konnte der Verdächtige von drei Zeugen überwältigt und solange festgehalten werden, bis die Polizei kam. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und soll am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Nach ersten Erkenntnissen ist der 52 Jahre alte mutmaßliche Täter der Ehemann der Frau. Zu den Hintergründen ermittelt die Mordkommission. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 10:00 Uhr

Nach Feuer im Europa-Park: Hansa-Park für Brände gut aufgestellt

Nach dem Feuer im Europa-Park in Baden-Württemberg am Montag hat der Hansa-Park in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) auf NDR Nachfrage mitgeteilt, für solche Brände gut aufgestellt zu sein. Zum Konzept gehören demnach Alarmpläne und Brandschutzübungen für alle Angestellten. Die vielen elektrischen Schaltschränke werden jährlich mit einer Wärmebildkamera untersucht. Für den Notfall habe die örtliche Feuerwehr zudem eine Anzeige, welcher der Brandmelder im Freizeitpark Alarm schlägt, sagte eine Park-Sprecherin. So wissen die Einsatzkräfte schon vor der Anfahrt, wo es brennt. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Erste Kreispräsidentin in Ostholstein

Ostholstein hat eine neue Kreispräsidentin. Der neu gewählte Kreistag stimmte in seiner ersten Sitzung am Dienstag für die CDU-Politikerin Petra Kirner. Sie ist damit die erste Frau in diesem Amt und löst ihren Parteikollegen Harald Werner ab. Seine Fraktion hatte ihn für den Posten nicht erneut nominiert. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Fußball: Phönix Lübeck braucht neuen Trainer

Fußballregionalist Phönix Lübeck trennt sich überraschend von seinem Trainer Oliver Zapel. Wie der Verein mitteilt, gehe man einvernehmlich und freundschaftlich auseinander. Zapel selbst gibt dafür private Gründe an.Der 55-Jährige hatte seinen Vertrag erst vor kurzem für drei Jahre verlängert. Zu einem neuen Trainer machte Phönix Lübeck bisher keine Angaben. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 08:30 Uhr

Marienkrankenhaus Lübeck: Geburtshilfe zieht früher um

Die Geburtshilfe des Marienkrankenhauses in Lübeck zieht deutlich früher auf das Gelände des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) um als ursprünglich geplant. Hintergrund sind nach Angaben des Erzbistums Hamburg als Betreiber der Klinik Personalprobleme - es werde dadurch schwierig, die Schwangeren in der Innenstadt zu versorgen. Darum zieht die Geburtshilfe nun schon am 10. Juli um, zunächst in das Eltern-Kind-Zentrum auf dem Campus. Am 1. September soll dann der neue Kreißsaal des Marienkrankenhauses am UKSH bezogen werden. | NDR Schleswig-Holstein 21.06.2023 06:00 Uhr

