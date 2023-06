Stand: 15.06.2023 10:28 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schnakenbek: Mann stirbt bei Oldtimer-Reparatur

In Schnakenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Mann offenbar beim Schrauben an seinem Oldtimer-Bus eingeklemmt worden. Passanten entdeckten ihn Mittwochabend gegen 19 Uhr und alarmierten die Einsatzkräfte. Nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle konnte er nur noch tot geborgen werden. Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Sierksdorf: Mann bei Baumpflege gestürzt

In Sierksdorf (Kreis Ostholstein) ist am Mittwoch ein Mann bei Baumpflegearbeiten aus sieben Metern Höhe in die Tiefe gestürzt. Der 40-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Lübecker Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Trockenheit: Feuerwehr warnt vor dem Abflammen von Unkraut

Wegen der extremen Trockenheit warnen die Feuerwehren in der Region davor, Unkraut mit dem Gasbrenner abzuflammen. In Lübeck hatte eine Hecke an einer Grundstückseinfahrt gebrannt, nachdem ein Mann dort Unkraut entfernt hatte. Polizei und Feuerwehr rückten aus, doch der 47-Jährige konnte das Feuer selbst löschen. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

Steinmeier ehrt Menschen aus Wentorf und Neustadt

Am letzten Tag seines Besuches zeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Bürger aus der Region mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande aus. Heinrich Evers aus Neustadt (Kreis Ostholstein) und Sybille Marks aus Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) erhalten die Ehrung in Eckernförde. Evers engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für die plattdeutsche Sprache. Marks ist Hauptorganisatorin der Wentorfer Kulturwoche. | NDR Schleswig-Holstein 15.06.2023 08:30 Uhr

