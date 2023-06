Stand: 14.06.2023 09:59 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Lübecker Bucht: Lebensretter im Dauereinsatz

In der Lübecker Bucht sind die Lebensretter in diesen Tagen im Dauereinsatz. Am Scharbeutzer Strand (Kreis Ostholstein) waren am Dienstagabend laut Rettungsleistelle zwei Kinder in Seenot gesichtet worden. Sie konnten wohlbehalten aus dem Wasser geholt werden. Badegäste hatten zudem beobachtet, wie sich ein Mann in die Wellen stürzte - offenbar um die in Seenot geratenen Kinder zu retten. Allerdings tauchte der Schwimmer nicht mehr auf. Eine große Suchaktion wurde gestartet: DLRG, Feuerwehr, DGzRS, Taucher, Hubschrauber und sogar die dänische Marine waren im Einsatz, suchten den Bereich ab - vom Mann fehlte dennoch jede Spur. Ob er zuvor womöglich unbeobachtet wieder an Land gegangen war, ist noch unklar. Unterdessen rufen die Gemeinden an der Lübecker Bucht noch einmal nachdrücklich dazu auf, die Badeverbote zu beachten. Erst am Montag war in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) ein Ratekauer von einer Unterströmung erfasst worden und ertrunken. Auch ein anderer Badegast musste an derselben Stelle gerettet und wiederbelebt werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Stromausfall in Ostholstein und Plön

Tausende Haushalte in Ostholstein konnten am Dienstag nicht mehr telefonieren, fernsehen oder ins Internet gehen. Wie die Stadtwerke Eutin (Kreis Ostholstein) berichten, war offenbar bei Baggerarbeiten in Hamburg ein Glasfaserkabel durchtrennt worden. Betroffen waren unter anderem Kunden in und um Eutin, Plön (Kreis Plön) und Oldenburg (Kreis Ostholstein). Inzwischen soll nach Angaben der Eutiner Stadtwerke alles wieder funktionieren. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Bürgermeister Lindenau tritt zur Wahl an

In rund fünf Monaten wählen die Lübeckerinnen und Lübecker einen neuen Bürgermeister. Der SPD-Kreisvorstand hat entschieden, dass er Amtsinhaber Jan Lindenau wieder ins Rennen schicken will. Im Juli muss noch die SPD-Wahlkonferenz zustimmen. Hinter den Kulissen suchen CDU und Grüne aktuell nach geeigneten Gegenkandidaten. | NDR Schleswig-Holstein 14.06.2023 08:30 Uhr

