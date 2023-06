Stand: 13.06.2023 09:53 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Special Olympics World Games: Teams bereiten sich auch in SH vor

Vom 17. bis zum 25. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games statt - das weltweit größte inklusive Sportfest, an dem auch viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner teilnehmen. Viele der rund 7.000 Athleten reisen schon jetzt aus der ganzen Welt an und werden im Vorfeld der Spiele in sogenannten "Host Towns" bei uns im Norden empfangen - auch in Lübeck. Gestern Abend sind rund 70 Athleten aus Schweden in der Hansestadt angekommen - um 9 Uhr beginnt ihr Programm im Audienzsaal des Lübecker Rathauses. Neben vielen Besichtigungen macht die Delegation auch Halt bei der Diakonie-Nord-Nordost. Außerdem stehen Filmvorführungen und ein Fackellauf vor dem Holstentor auf dem Programm. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Benefiz-Auktion sammelt 60.000 Euro

Mehr als 60.000 Euro sind bei einer Benefiz-Kunst-Auktion in Lübeck zugunsten der Erdbebenopfer aus Syrien und der Türkei zusammengekommen. Das teilten die Lübecker Museen mit. In der Kunsthalle St. Annen kamen unter anderem Werke von Jonathan Meese, Armin Mueller-Stahl und Lübecker Künsterinnen und Künstlern unter den Hammer. | NDR Schleswig-Holstein 13.06.2023 08:30 Uhr

