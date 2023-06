Stand: 05.06.2023 08:58 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Gabriel gewinnt Stichwahl in Büchen

Die Bürgerinnen und Bürger in Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg haben gewählt: Bei der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters fielen 57,3 Prozent der abgegebenen Stimmen auf Dennis Gabriel. Der CDU-Kandidat wird damit der Nachfolger des langjährigen Bürgermeisters Uwe Möller von der SPD. Gabriel setzte sich gegen den parteilosen Michael Munteanu durch, der 42,7 Prozent der Stimmen erhielt. SPD-Kandidatin Anne-Marie Hovingh hatte es nicht in die Stichwahl geschafft. Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagte Gabriel: "Wir müssen das Feuerwehrhaus erweitern, wir brauchen ein neues Jugendzentrum und wir müssen unsere Finanzen in den Griff bekommen". Seine Amtseinführung ist im Januar nächsten Jahres. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

Bergung von 400 Jahre altem Hanseschiff beginnt

Bei Routinemessungen in der Lübecker Trave wurde per Zufall das Wrack eines rund 400 Jahre alten Frachtseglers aus der Hansezeit entdeckt.Fachleute wollen heute erste Teile des Wracks bergen. Experten gehen davon aus, dass der Segler damals auf dem Weg nach Lübeck auf Grund lief, Leck schlug und sank. Die Bergung soll insgesamt drei Monate dauern und knapp zwei Millionen Euro kosten. Dabei wird unter anderem ein Spezialschiff mit Hydraulikkran zum Einsatz kommen. Wissenschaftler erhoffen sich durch die Bergung des Frachters neue Einblicke in die Geschichte der Seefahrt und des Handels in der Hansezeit. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

A226 zwischen Bad Schwartau und Lübeck-Siems bis Freitag gesperrt

Die A226 bei Lübeck ist von heute an bis Freitag zwischen dem Autobahndreieck Bad Schwartau und der Anschlussstelle Lübeck-Siems gesperrt. Grund dafür ist eine Fahrbahnsanierung. Laut Autobahn GmbH wird auf dem etwa drei Kilometer langen Streckenabschnitt der Asphalt erneuert. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 05.06.2023 08:30 Uhr

