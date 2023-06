Stand: 01.06.2023 09:25 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Protestaktion der "Letzten Generation" in Lübeck

Aktivisten der "Letzten Generation" haben am Mittwoch in Lübeck den Feierabendverkehr teilweise blockiert. Etwa 50 Anhänger der Klima-Protestgruppe gingen auf die Straße und stellten sich in den Kreisverkehr am Lindenteller. Anschließend zogen sie weiter in die Altstadt - Autofahrer, die sich verspäteten, reagierten teils mit Empörung, teils mit Zuspruch: "Dass sie sich nicht auf der Straße festkleben, finde ich gut. Damit behindern sie zum Beispiel nicht den Rettungswagen, der hier gerade durchgefahren ist", sagte ein Autofahrer. Laut Polizei verlief die Aktion weitestgehend friedlich. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Lübecker Bürgerschaft: SPD und Freie Wähler bilden Fraktion

Mehr als zwei Wochen nach der Kommunalwahl ist klar, dass sich die Machtverhältnisse in der Lübecker Bürgerschaft noch einmal leicht verändern werden: Die SPD schließt sich nämlich mit den Freien Wählern zu einer gemeinsamen Fraktion zusammen. Die kommt somit auf zwölf Sitze - wie auch der Wahlsieger CDU. Außerdem wollen sich Linke und GAL zusammentun. Die Fraktion käme so auf drei Sitze. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Feuerwehreinsatz in Stockelsdorf

Bei der Feuerwehr in Stockelsdorf war am Mittwochabend die Meldung eingegangen, dass es in der ATSV-Sporthalle brennen würde. Ein Großaufgebot rückte aus. Letzten Endes brannte laut Rettungsleitstelle lediglich ein Komposthaufen neben der Halle. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, auch wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 01.06.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.06.2023 | 08:30 Uhr