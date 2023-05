Stand: 31.05.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Tankstellenüberfall in Lübeck

In der Travemünder Allee in Lübeck ist am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr eine Tankstelle überfallen worden. Laut Polizei hatte ein maskierter Mann die Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert. Der Täter konnte mit dem Kasseninhalt fliehen. Die Kassiererin erlitt einen Schock und wurde psychologisch betreut. Nach dem Täter wird noch gefahndet. Die Spurensicherung war bereits vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Unbekannte stehlen Bargeld aus Grundschule in Malente

Nach einem Einbruch in die Grundschule in Malente (Kreis Ostholstein) sucht die Polizei nun Zeugen. Am Pfingstwochenende waren Unbekannte über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen. "Gezielt wurden hier die Büroräume und das Sekretariat der Schule angegangen und durchsucht. Es konnten zwei Tresore aufgehebelt werden eine niedrige Bargeldsumme entwendet werden", sagte Polizeisprecher Maik Seidel NDR Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Letzte Generation plant Aktionen in Lübeck

Mitglieder der Letzten Generation Lübeck haben für Mittwoch Aktionen in Lübeck angekündigt. Demnach wollen sich die Teilnehmenden am Holstentor zusammenfinden und Richtung Innenstadt ziehen. Details stünden noch nicht fest, so die Sprecherin der Letzten Generation Lübeck, Simone Greiser. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Flüchtlingsunterkunft am Herrendamm bald fertig

In den kommenden Tagen und Wochen können erste Geflüchtete in die neue Gemeinschaftsunterkunft am Lübecker Herrendamm einziehen. Die Unterkunft werde Anfang Juni sukzessive in Betrieb gehen, teilte die Stadtverwaltung mit. Ein Anwohnerbeirat soll die Unterkunft begleiten. "Er soll vor allen Dingen als beratendes Gremium (...) Anregungen geben. Und er soll Verbindung sein für diejenigen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen", sagte der Chef des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Lübeck, Stefan Krause. Das DRK betreibt die Unterkunft. Bei einer Info-Veranstaltung hatten Anwohnerinnen und Anwohner gefordert, dass die Unterkunft umzäunt und nicht von allein geflohenen Männern belegt werde. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2023 08:30 Uhr

Nächtliche Sperrung auf der A1 Richtung Lübeck

Bis zum Donnerstag wird die A1 in Richtung Lübeck zwischen Ratekau und Sereetz (Kreis Ostholstein) jeweils von 19 bis 6 Uhr gesperrt. Grund sind laut Autobahn GmbH Vorbereitungen an der Brücke über die L290, die abgerissen und erneuert werden soll. Weil die Arbeiten am Mittelstreifen und somit an der Fahrbahn in Richtung Lübeck stattfinden, müsse die Autobahn gesperrt werden. Die Umleitung führt von Ratekau zur L309 und L181 bis zur Anschlussstelle Sereetz. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.05.2023 | 08:30 Uhr