Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Schließung der "Freien Dorfschule Lübeck" sorgt für Diskussionen

Die Schließung der "Freien DorfschuleLübeck" sorgt für politische Diskussionen. Das Bildungsministerium in Kiel hat der Schule die Genehmigung entzogen, weil Schwänzen dort angeblich System hatte. Jetzt gibt es aber auch erste Kritik daran, wie das Ministerium vorgegangen ist. Eine solche Schulschließung sei eine harte und sehr seltene Maßnahme, betont die FDP-Landtagsfraktion. Dass der Vorgang erst durch einen Pressebericht bekannt geworden ist, werfe einige Fragen auf. Die FDP fordert jetzt, dass Landesregierung und Schulleitung im nächsten Bildungsausschuss ausführlich Stellung nehmen. CDU-Bildungsministerin Karin Prien hatte erklärt, dass bei Kontrollen regelmäßig mehr als die Hälfte der gut 50 Schülerinnen und Schüler und auch Lehrkräfte fehlen. Die Schule wehrt sich gegen die Vorwürfe und will rechtlich gegen die Schließung vorgehen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Bad Schwartau: Unfall und Brand

Für die Rettungskräfte in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) gab es am Montag viel zu tun. In der Cleverbrücker Straße an der der A1 waren am Montagnachmittag ein Laster und ein Kleinwagen zusammengestoßen. Die Fahrerin musste laut Feuerwehr verletzt aus dem zerstörten Pkw befreit werden. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Am Abend musste die Schwartauer Feuerwehren dann wieder ausrücken, berichtet Gemeindewehrführer Mikail Capar. Diesmal, weil es in der Küche einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung gebrannt hatte. Eine Bewohnerin hatte dort eine brennende Bratpfanne mit Wasser gelöscht. Die Frau blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Täter nach Einbruch gefasst

Erfolg für die Lübecker Polizei: Nach einem Einbruch bei einem Autohändler im Stadtteil St. Gertrud wurde das mutmaßliche Täter-Paar noch am selben Tag gefasst. Überwachungskameras hatten die beiden, einen Mann und eine Frau, aufgezeichnet. Sie sollen zwei Autos und einen Laptop gestohlen haben. Die Ermittlungen laufen. | NDR Schleswig-Holstein 23.05.2023 08:30 Uhr

