Nachrichten aus Lübeck, Lauenburg, Ostholstein

Wal in der Trave gesichtet

Nachdem Delfin "Delle" Einheimische sowie Touristinnen und Touristen lange begeistert hat, ist nun ein Wal in der Trave gesichtet worden. Feuerwehrleute haben das mehrere Meter lange Tier am Wochenende in Ufernähe bei Lübeck-Kücknitz entdeckt und gefilmt. Dagmar Struß, Leiterin der NABU Landesstelle Ostseeschutz, ist sich sicher, dass es sich um einen Minkwal - auch Zwergwal genannt - handelt. Diese Tierart lebt normalerweise zum Beispiel vor der Küste Norwegens oder rund um Island. "Der Minkwal ist in der Ostsee tatsächlich eher selten", sagte Struß. "Auffällig ist auch, dass er recht dünn ist, also er ist nicht sonderlich gut genährt." Ob der Wal Heringen in die Trave gefolgt ist oder aufgrund etwa von Schiffslärm die Orientierung verloren hat, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

A1 in drei Nächten gesperrt

Zur Vorbereitung eines Brückenabrisses an der A1 bei Ratekau (Kreis Ostholstein) wird die Fahrbahn in Richtung Lübeck in den kommenden drei Nächten voll gesperrt. Der Abschnitt zwischen Ratekau und Sereetz ist von Montagabend bis Donnerstagmorgen jeweils von 19.00 bis 6.00 Uhr nicht befahrbar, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Ab dem 30. Mai soll es drei weitere nächtliche Sperrungen geben. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 07:00 Uhr

Feuer auf Campingplatz

Bei Dahme (Kreis Ostholstein) an der Ostsee hat es auf einem Campingplatz ein Feuer gegeben. Laut Feuerwehr brannte ein Wohnwagen in voller Ausdehnung. Mehrere Wehren konnten verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Durch die Hitze wurden ein Pkw und ein weiterer Wohnwagen beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die genaue Brandursache wird noch geklärt. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

Zwei Unfälle am Wochenende

Am langen Wochenende war viel los auf den Straßen - dabei kam es auch zu Unfällen. Vor dem Hansapark-Parkplatz in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) zum Beispiel prallten am Samstag zwei Autos zusammen. Alle sieben Insassen, darunter drei Kinder, kamen ins Krankenhaus. Auf der Kreisstraße zwischen Stockelsdorf und Ahrensbök (beide Kreis Ostholstein) gab es ebenfalls einen schweren Unfall. An der Abzweigung nach Dissau waren am Freitag ein Auto und ein Motorrad zusammengestoßen. Die 18-jährige Motorradfahrerin wurde dabei lebensgefährlich verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 22.05.2023 08:30 Uhr

