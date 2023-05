Stand: 17.05.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Begleitservice zur Kieler Woche

Das Kieler Projekt "Inklusion muss laut sein" und das "nettekieler Ehrenamtsbüro" bieten in diesem Jahr erstmals zur Kieler Woche einen Begleitservice für Seniorinnen, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigungen an. Ihnen soll es so möglich gemacht werden, an den Veranstaltungsangeboten zur Kieler Woche teilzunehmen. Ron Paustian, Gründer des Projekts "Inklusion muss laut sein", sagte dazu: "Ich finde es sehr, sehr traurig, dass ältere Menschen nicht mehr die Möglichkeit haben, selbstbestimmt und alleine an der Kieler Woche teilzuhaben." Durch das sogenannte Buddy-Netzwerk sollen Menschen aus der Einsamkeit herausgeholt werden. Auf der Internetseite von "Inklusion muss laut sein" können sich Interessierte anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Kreis Plön fördert Photovoltaik-Anlagen von Kommunen

Kommunen im Kreis Plön können ab sofort Fördergelder für Photovoltaik-Anlagen mit Batteriespeichern beantragen. Das Angebot richtet sich laut Landrat Björn Demmin (parteilos) neben Gemeinden auch an Träger von Kindertageseinrichtungen, Sportvereine und kulturelle, gemeinnützige und kirchliche Einrichtungen. Pro Jahr stellt der Kreis eine Gesamtfördersumme von 400.000 Euro zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

Neumünster: Tarifverhandlungen im Einzelhandel

In Neumünster beginnen heute die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im Einzelhandel. Die Gewerkschaft ver.di Nord fordert nach eigenen Angaben 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, mindestens aber 13,50 Euro. Auch Auszubildende sollen monatlich 250 Euro mehr bekommen. Landesweit arbeiten etwa 125.000 Menschen im Einzelhandel. | NDR Schleswig-Holstein 17.05.2023 08:30 Uhr

