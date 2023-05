Stand: 11.05.2023 09:54 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bombe unter Kita Schwentinental wird heute entschärft

Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die unter einem Kindergarten in Schwentinental (Kreis Plön) liegt, wird heute entschärft. Am Vormittag hat die Polizei einen Sperrbezirk in einem Radius von 500 Metern um die Bombe im Ortsteil Klausdorf eingerichtet. Bis 10 Uhr mussten alle Anwohner den Sperrbereich verlassen haben. Als Not-Unterkunft ist die Sporthalle der Astrid-Lindgren-Schule geöffnet. Gegen 11 Uhr soll die Bombe dann durch einen Schacht aus dem Loch geholt und im Kindergarten entschärft werden. "Wenn die Bombe auf diesem Bock ist, der auf einer Europalette ist, kann sie dann entsprechend bewegt werden - mit einem Stapler. Wir versuchen das außerhalb von Gebäuden zu machen. Da haben wir auf jeden Fall den nötigen Platz, den wir brauchen", so Mirko Haack vom Kampfmittelräumdienst. Wenn alles glatt läuft, könnte die Entschärfung gegen Mittag beendet sein. Die 250 Kilo schwere Bombe sei in einem guten Zustand, so Haack. Die Stadt hat heute Morgen ein Bürgertelefon geschaltet. Die Nummer und eine Karte des Sperrgebietes gibt es auf ndr.de/sh und in der NDR Schleswig-Holstein App. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

Prozessauftakt: Autofahrer schlägt auf Radfahrer ein

Am Donnerstag beginnt am Amtsgericht Kiel ein Prozess gegen einen Autofahrer, der in der Landeshauptstadt auf einen Radfahrer eingeschlagen haben soll. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte als Beifahrer zusammen mit einem weiteren Mann im Auto hinter einem Radfahrer unterwegs gewesen sein. Der soll den beiden Autofahrern zu langsam gefahren und überholen soll nicht möglich gewesen sein. An einer Kreuzung soll der Angeklagte dann laut Staatsanwaltschaft zu dem Radfahrer gelaufen sein und mehrfach auf ihn eingeschlagen haben - ins Gesicht und gegen den Kopf. Der Radfahrer erlitt laut Staatsanwaltschaft zahlreiche Verletzungen im Augen- und Schädelbereich. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

Handballern des THW Kiel droht das Aus

Die Mannschaft des THW Kiel verlor am Mittwoch das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain zu Hause mit 27:31. Den Handballern des THW Kiel droht somit das Aus im Viertelfinale der Champions League. Das Rückspiel findet am 17. Mai in Paris statt. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 08:30 Uhr

