Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Hamburger Chaussee am Waldwiesenkreisel gesperrt

In Kiel kann es derzeit zu längeren Staus kommen als sonst. Denn ab Donnerstagmorgen bis einschließlich Montag ist die Hamburger Chaussee am Waldwiesenkreisel in beide Richtungen gesperrt. Der Grund dafür sind Asphaltierungsarbeiten. Die Stadt rechnet mit Staus auf den Umleitungsstrecken, auch Busse könnten sich verspäten. Umgeleitet wird stadteinwärts über die B76, stadtauswärts über den Winterbeker Weg oder über die Gablenzbrücke. Es ist der letzte von drei Bauabschnitten - ab kommendem Dienstag soll die Hamburger Chaussee wieder frei sein. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Heute wieder Warnstreiks im Kreis Plön

Heute fahren im Kreis Plön erneut den ganzen Tag lang keine Busse - auch nicht im Schülerverkehr. Nach Angaben der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) sind nur die Alfa-Linientaxis wie gewohnt unterwegs. Grund für die Ausfälle ist ein Warnstreik bei den VKP, zu dem die Gewerkschaft ver.di aufgerufen hat. Sie fordert für die Beschäftigten 550 Euro mehr Gehalt im Monat. Für Auszubildende soll es ein Lohnplus von 250 Euro geben. Die Arbeitgeberseite - der Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen - möchte sich zu der Tarifauseinandersetzung auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein nicht äußern. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

NOK-Fähre Sehestedt vorerst nur bis 7,5 Tonnen passierbar

Nutzerinnen und Nutzer der Kanalfähre Sehestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) müssen mit Einschränkungen rechnen. Nach Angaben der Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung werden dort bis auf Weiteres nur noch Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen transportiert. Der Grund ist ein Schaden am Anleger. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Kiel: Geburtsurkunden gibt es künftig im Krankenhaus

Es gibt gute Nachrichten für werdende Eltern in Kiel. Wer sein Kind im UKSH oder dem Städtischen Krankenhaus zur Welt bringt, muss nicht mehr extra zum Standesamt gehen, um eine Geburtsurkunde zu bekommen. Einmal pro Woche kommen von jetzt an städtische Standesbeamte für je drei Stunden in die Krankenhäuser. Wenn das Angebot gut angenommen wird, möchte die Stadt den Service ausweiten. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Handball: THW Kiel siegt gegen die Rhein Neckar Löwen

Der THW Kiel bleibt an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga. Die Kieler setzten sich bei den Rhein Neckar Löwen mit 31:27 durch. Vor 13.200 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena setzten sich die Kieler nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit vier Treffern in Folge auf 13:8 ab. Zur Pause führte der Tabellenführer mit 15:11, doch nach dem Wechsel drohte die Partie zu kippen. Die Rhein Neckar Löwen kamen bis auf einen Treffer heran, doch der THW überstand diese kritische Phase. Die SG Flensburg-Handewitt spielt heute Abend gegen MT Melsungen. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 06:00 Uhr

