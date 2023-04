Stand: 28.04.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Klimaschutzagentur für den Kreis Plön

Der Kreis Plön bekommt eine eigene Klimaschutzagentur. Der Kreistag hat den Weg dafür am Donnerstagbend freigemacht und dem Plan mit 28 zu 20 Stimmen zugestimmt. Die Agentur soll Gemeinden helfen, nachhaltiger zu werden. Sie soll beispielsweise beim Einbau von Photovoltaik-Anlagen, dem Einsatz von Wärmepumpen oder Fragen der Mobilität beraten. Dafür soll die Agentur von jeder Gemeinde festen Betrag erhalten - umgerechnet drei Euro pro Einwohner. Der Kreis gibt 25.000 Euro als Startkapital hinzu. Laut Kreisverwaltung haben bereits 37 Kommunen signalisiert, Teil der Klimaschutzagentur sein zu wollen. Mit dem Beschluss sei jetzt eine Hülle geschaffen worden, die von den Gemeinden gefüllt werden muss, so eine Kreissprecherin. Damit die Agentur ihre Arbeit aufnehmen kann, müssen sich Kommunen beteiligen, die etwas mehr als ein Drittel der Bevölkerung des Kreises von Plön repräsentieren. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Ausgemustertes U-Boot wird von Kiel nach Sinsheim gebracht

In Kiel wird heute ein ausgemustertes U-Boot auf ein Ponton verladen. Dafür wird das 50 Tonnen schwere U-Boot am Vormittag mit einem großen Spezialkran aus dem Trockendock gehoben. Am Sonnabend startet dann die Überführung von Kiel durch den Nord-Ostsee-Kanal und den Rhein bis nach Speyer in Rheinland-Pfalz. Dort wird dann abschließend an dem 48 Meter langen Schiff gearbeitet, um es museumsfertig zu machen. Danach soll es im Technik Museum in Sinsheim in Baden-Württemberg ausgestellt werden. Bis es dort zu sehen sein wird, wird es aber mindestens noch ein Jahr dauern. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Kiel: Geburtsurkunden schon im Krankenhaus

In Kiel können Eltern ab der kommenden Woche schon wenige Stunden nach der Geburt des Kindes die Geburtsurkunde bekommen. Das hat das Standesamt Kiel jetzt mitgeteilt. Demnach gibt es im Städtischen Krankenhaus sowie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel einen Vor-Ort-Service, bei dem die Urkunde sofort ausgestellt und mitgenommen werden kann. Auch das Anerkennen von Vaterschaften wird von dort gemacht sowie Beratungsgespräche für Eltern. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

