Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Urteil im sogenannten Parkbank-Prozess erwartet

Das Landgericht Kiel spricht am Donnerstag voraussichtlich das Urteil im sogenannten Parkbank-Prozess. Angeklagt ist ein 24 Jahre alter Mann. Er soll im Juni vergangenen Jahres einen auf einer Parkbank in Kiel-Gaarden sitzenden Mann mit fünf Schüssen aus nächster Nähe erschossen haben. Das 31 Jahre alte Opfer starb an seinen Verletzungen. Das Motiv soll Rache gewesen sein, da das Opfer den jüngeren Bruder des Angeklagten beleidigt haben soll. Der Angeklagte selbst versicherte vor Gericht, dass er das Opfer nicht habe töten wollen. Er habe sich bedroht gefühlt und im Affekt geschossen. Die Staatsanwaltschaft sieht in der Tat einen heimtückischen Mord und fordert eine lebenslange Freiheitsstrafe. Für die Verteidigung ist die Tat kein Mord. Sie plädierte auf Totschlag. Das hätte unter Umständen eine mildere Strafe zur Folge. Der Angeklagte hatte die Tat bereits zum Prozessauftakt gestanden. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Neue Wagen für die Kieler Feuerwehr

Die Freiwilligen Feuerwehren in Kiel bekommen neue Einsatzfahrzeuge. Die zwölf neuen Wagen werden am kommenden Sonnabend übergeben. Zu diesem Anlass findet ein kleines Fest auf dem Rathausplatz statt. Es gibt Musik und die Jugendfeuerwehr zeigt einige Löschübungen, außerdem gibt es eine Hüpfburg für Kinder. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

Durchwachsene Zwischenbilanz der Schausteller zum Jahrmarkt in Kiel

Auf dem Wilhelmsplatz in Kiel ist Halbzeit beim Jahrmarkt. Die Schausteller ziehen eine gemischte Bilanz. Das Wetter sei zwar gut, aber es kommen nach Angaben des Schausteller Verbands Schleswig-Holstein bisher weniger Besucher als im vergangenen Jahr. Der Verband vermutet, dass die hohen allgemeinen Kosten verantwortlich sind. Auch für die Schausteller seien die Preise gestiegen, dadurch sind auch die Preise für die Produkte auf dem Jahrmarkt gestiegen. | NDR Schleswig-Holstein 20.04.2023 08:30 Uhr

