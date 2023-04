Stand: 18.04.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

LEG-Mieterversammlung in Kiel-Gaarden

Seit Monaten beklagen Mieterinnen und Mieter von LEG-Wohnungen in Kiel-Gaarden unhaltbare Zustände. Zwar hat das Wohnungsunternehmen angekündigt, etwas zu ändern - passiert ist nach rund einem Monat laut den Betroffenen aber kaum etwas. Bei einer Versammlung mit rund 100 Teilnehmenden am Montagabend in Gaarden haben Vertreter der LEG den aktuellen Stand der Dinge präsentiert und Informationen zu den Mängeln gesammelt. Laut Vorstand Volker Wiegel hat die LEG ein Prüfsystem für Kiel aufgebaut und will die Mängel so besser angehen. Die Initiative "LEG-Mieter wehren sich" äußerte den Wunsch, dass die LEG künftig besser per Telefon erreichbar sein wird, um Mängel zu melden. Die Vorwürfe der Mieterinnen und Mieter reichen von Schimmel- und Rattenbefall bis hin zu falschen Nebenkostenabrechnungen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Kiel fehlt es an Wohnungen für Senioren

In Kiel wird es in den kommenden Jahren an ausreichend altersgerechten Wohnungen fehlen. Das geht aus einer Studie hervor, die in Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel erstellt wurde. Demnach fehlen in Kiel knapp 7.000 Seniorenwohnungen. Nach 2035 sollen laut Studie sogar 8.000 Seniorenwohnungen fehlen. In ganz Schleswig-Holstein fehlen in der gleichen Zeit bis knapp 120.000 Wohnungen. Die Autorinnen und Autoren der Studie fordern deshalb, dass der Bund mehr Geld in den Bau von altersgerechten Wohnungen fließen lässt. Denn nach Schätzungen der Studie werden zwei Drittel aller Seniorinnen und Senioren, die in einer Mietwohnung leben, sich künftig einschränken müssen, weil die Rente nicht mehr reichen wird, um den bisherigen Lebensstandard zu halten. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2023 08:30 Uhr

Gutenbergstraße in Kiel gesperrt

Autofahrer, die in Kiel von der B76 über die Eckernförder Straße stadteinwärts wollen, müssen seit Montag einen Umweg einplanen. Laut Stadt ist die Gutenbergstraße zwischen der Eckernförder Straße und dem Westring gesperrt. Der Grund sind Sanierungsarbeiten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 28. April. Stadtauswärts ist auf der Gutenbergstraße nur eine Spur frei. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.04.2023 | 08:30 Uhr