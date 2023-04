Stand: 13.04.2023 21:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kreuzfahrtsaison startet in Kiel

In Kiel beginnt heute die Kreuzfahrtsaison. Den Auftakt macht das britisch-norwegische Schiff "Balmoral", das am Mittag einläuft. Der Kieler Hafen erwartet eigenen Angaben zufolge bis Ende des Jahres mehr als 220 Anläufe. Das sind zehn Prozent weniger als im Vorjahr, dafür sind die Schiffe größer. Deshalb rechnet die Hafenverwaltung mit mindestens so vielen Passagieren wie im vergangenen Jahr, damals waren es rund 830.000 Menschen. Bei einem Drittel der Anläufe sollen die Kreuzfahrtschiffe mithilfe von Landstrom ohne Abgase im Hafen liegen. In diesem Jahr steuern auch drei LNG-fähige Kreuzfahrtschiffe den Kieler Hafen an. Ob sie alle mit Flüssigerdgas fahren und ob sie hier auch betankt werden sollen, steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Messe für Outdoor-Fans in Neumünster

In den Holstenhallen in Neumünster findet von heute an bis Sonntag die Messe "Outdoor: Jagd und Natur" statt. Jäger, Angler und Naturbegeisterte können sich dort austauschen oder über Neuheiten informieren. Außerdem messen sich morgen elf Teams bei der Landesmeisterschaft der Griller. Passend dazu gibt es auch Workshops für Kinder, sagt Bettina Seitz, Vize-Grill-Weltmeisterin und Inhaberin einer Kochschule in Neumünster: "Wir wollen einfach den Kindern das Grillen näher bringen. Speziell am Samstag sind die Grill-Ninjas am Start auch mit einem Koch oder Grillmeister." | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Kieler Frühjahrsmarkt startet

Auf die Karussells, fertig los - in Kiel startet heute der Frühjahrsmarkt. Bis nächste Woche Sonntag haben die Fahrgeschäfte und Buden auf dem Wilhelmplatz geöffnet - täglich von 14 bis 22 Uhr - am Freitag und Sonnabend sogar bis 23 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Kieler Studie: Windräder vertreiben Seevögel

Wissenschaftler haben die Region rund um die ostfriesischen Inseln untersucht. Sie wollten wissen, wie sich der Bau von zwölf Windparks auf den Bestand der fischfressenden Seetaucher ausgewirkt hat. Für ihre Studie hat das Team um den Biologen Stefan Garthe Daten aus den Jahren 2010 bis 2017 ausgewertet. Ergebnis: In direkter Umgebung der Anlagen verschwanden die Seetaucher fast vollständig. Im Umkreis von zehn Kilometern sank der Bestand um 54 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:00 Uhr

