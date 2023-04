Stand: 13.04.2023 08:56 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Diskussion um Ausbau der A21 bis Kiel

Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) fordert, die A21 so schnell wie möglich bis nach Kiel weiterzubauen. Am Mittwoch hatten die Verantwortlichen von Land und Autobahn GmbH mitgeteilt, dass die Arbeiten auf dem Bauabschnitt zwischen Nettelsee und Klein Barkau (beide Kreis Plön) gut vorankommen. Im weiteren Verlauf bis Kiel gibt es auf der Straße aber immer noch nur eine Spur pro Richtung. "Schon heute ist es so, dass sich morgens und nachmittags dort der Verkehr staut. Da stehen die Busse mit den Pendlern, mit den Beschäftigten aus dem Umland alle im gleichen Stau. Und das wird ja nicht besser, wenn die A21 vor Kiel fertig ist, aber in Kiel nicht zu Ende gebaut wird. Dann bricht der Verkehr dort irgendwann ganz zusammen", sagt Kiels Oberbürgermeister Kämpfer. Auch CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz findet den A21-Ausbau vor allem wichtig für die Wirtschaft. Anders sehen das die Grünen: Sie fordern, die B404 nicht weiter auszubauen und nur einzelne Engpässe auf dem Weg zu beseitigen. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 08:30 Uhr

Fastenbrechen in der Kieler Habib Moschee

Die Fastenzeit der Muslime läuft - auch für die Mitglieder der Kieler Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde. Am Donnerstagabend laden sie in diesem Zuge zum gemeinsamen Fastenbrechen ein. Es geht dabei um das Mahl, welches im Fastenmonat Ramadan nach Sonnenuntergang verspeist wird. Die Gemeinde will ihre Türen öffnen und interessierten Menschen einen Einblick gewähren. Inhaltlich soll dabei erklärt werden, was der Ramadan ist, wieso gefastet wird und wie der Alltag von Muslimen während des Fastens aussieht. Im Anschluss daran gibt es das gemeinsame Essen. Auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) nimmt an der Veransaltung in der Kieler Habib Moschee teil. Um 19 Uhr geht es los. Wer auch zum Fastenbrechen kommen möchte, wird gebeten sich bei der Gemeinde telefonisch anzumelden. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 08:30 Uhr

