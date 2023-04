Stand: 11.04.2023 09:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Kiel-Rendsburg

In den kommenden drei Wochen fahren auf der Bahnstrecke zwischen Rendsburg und Kiel keine Züge. Dort stehen umfangreiche Bauarbeiten an, so Tim Cappelmann von der Deutschen Bahn: "Wir bündeln jetzt auf der Strecke Rendsburg-Kiel die Baumaßnahmen ganz bewusst, um die Auswirkungen für unsere Fahrgäste so gering wie möglich zu halten. Zwischen Neumünster und Rendsburg/Kiel werden Schwellen ausgewechselt und an der Rendsburger Hochbrücke finden Brückenarbeiten statt." Bereits über Ostern mussten Fahrgäste die Busse des Schienenersatzverkehrs nutzen. Die brauchen für die Strecke zwischen Rendsburg und Kiel teilweise bis zu 30 Minuten länger. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf der B76 und B404

Bis Donnerstag (13.4.) ist die B76 zwischen Preetz und Plön (beide Kreis Plön) voll gesperrt. Laut dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr wird die Bundesstraße dort Instand gesetzt. Auch am Barkauer Kreuz in Kiel gibt es ab heute Verkehrsbehinderungen: An der Auffahrt zur B404 wird eine Stützwand erneuert. Aufgrund der Arbeiten ist stadtauswärts in Richtung Süden nur eine der beiden Fahrspuren frei. Die Arbeiten dort sollen bis Juni andauern. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Brand einer Gartenlaube in Neumünster sorgt für mehrere Alarmierungen

In Neumünster sind am Montagabend offenbar zu viele freiwillige Feuerwehren für einen Einsatz alarmiert worden. Im Stadtteil Brachenfeld brannte eine Gartenlaube, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach Angaben der Leitstelle wird noch geprüft, wie es zu den weiteren Alarmierungen kommen konnte. Auch die Brandursache muss noch geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Sommersemester an der Universität Kiel beginnt

An der Universität Kiel starten heute die meisten Vorlesungen und Seminare des Sommersemesters. Rund 25.000 Studierende sind laut der Universität zurzeit eingeschrieben, darunter sind etwa 650 Erstsemester. Außerdem vertieft die Hochschule ihre Zusammenarbeit mit der Universität in der ukrainischen Stadt Cherson. Im Rahmen des Programms wurden bisher etwa 90 Studierende aus der Ukraine mit Stipendien unterstützt, sie erhalten pro Semester jeweils 800 Euro, um so ihr Studiums trotz des Krieges fortzusetzen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

