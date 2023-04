Stand: 06.04.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Unfall bei Sprengung des alten Gemeinschaftskraftwerks Kiel

Das alte Gemeinschaftskraftwerk in Kiel wurde am vergangenen Sonntag gesprengt. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist dabei ein Metallteil rund anderthalb Kilometer entfernt in die Fassade eines Wohnhauses im Stadtteil Neumühlen-Dietrichsdorf eingeschlagen. Die Kieler Nachrichten hatten zuerst darüber berichtet. Polizeisprecherin Stefanie Saß sagte: "Das Teil was praktisch gegen dieses Wohnhaus geflogen ist, soll Tellergroß gewesen sein und das ist von einem durch die Sprengung herabfallenden Trümmerteil durch die Luft geschleudert worden." Verletzt wurde niemand. Wie es genau dazu kommen konnte, soll jetzt ermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Schön Klinik offiziell neue Eigentümerin der Imland Kliniken

Die Schön Klinik Gruppe hat die insolventen Imland Kliniken Rendsburg und Eckernförde am Mittwoch nach eigenen Angaben offiziell gekauft. Der Kauf der beiden Kliniken mit ihren 2.300 Beschäftigten und 800 Betten stellt die größte Übernahme in der Geschichte der Klinikgruppe dar. Zustimmen muss noch das Bundeskartellamt. Eine Bestätigung des Insolvenzgerichts steht auch noch aus. Der Betriebsübergang soll zum 1. Juli erfolgen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

Tierparks in Neumünster und Gettorf erhöhen die Preise

Aufgrund der Inflation haben die Tierparks ihre Eintrittspreise erhöht. Der Tierpark in Neumünster rechnet mit Mehrkosten von einer halben Million Euro allein in diesem Jahr. Der Tierpark Gettorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde rechnet mit Mehrkosten von 30.000 Euro im Monat, sagt Leiter Jörg Bumann: "Unser Gastarif ist beispielsweise ausgelaufen. Das heißt, wir kaufen nicht mehr günstig Gas ein, sondern wie jeder andere zu Hause auch haben wir das große Problem der Energieversorugng." Auch die Futtermittelkosten seien deutlich gestiegen, so Bumann weiter. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2023 08:30 Uhr

