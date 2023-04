Stand: 05.04.2023 09:23 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

DRK bietet Sonder-Blutspendetermine über Ostern an

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt davor, dass die Blutkonserven nach dem Osterwochenende knapp werden könnten. Einige Präparate seien nämlich nur wenige Tage haltbar. Deshalb ist man auf Freiwillige angewiesen, die zur regulären Blutspende am Gründonnerstag (6.4.) kommen - oder einen der Sonder-Spendetermine wahrnehmen. Diese wird es am Samstag (8.4.) geben, so zum Beispiel in Neumünster, von 10 bis 14 Uhr im DRK Ehrenamtszentrum. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

NATO-Übung Air Defender: Flugplatz Hohn könnte an Bedeutung gewinnen

Bei dem großen Luftwaffen-Manöver Air Defender im Juni wird auch der Flugplatz Hohn im Kreis Rendsburg-Eckernförde eine besondere Rolle spielen. Während der Übungen sollen von dort aus Flugzeuge starten. Doch wegen der veränderten Sicherheitslage könnten auf dem Flugplatz in Hohn auch wieder dauerhaft Flugzeuge stationiert werden. Das sagte Luftwaffen-Inspekteur Ingo Gerhartz im Interview mit NDR-Schleswig-Holstein: "Wir werden ja für den Teil Schleswig - für das Geschwader - die so genannte Euro-Drohne entwickeln und beschaffen. Ob wir dann Hohn eventuell als Ausfall-Flugplatz benötigen oder ob eventuell ein Teil auch in Hohn stationiert werden könnte, wird sich alles in der Zukunft zeigen. Auch eine Stationierung des Systems Pegasus in Hohn hält der Inspekteur für möglich. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Verstärkung für die Marine in Eckernförde

Am Nachmittag werden neue Einheiten vom "Kommando Spezialkräfte der Marine" in Eckernförde in Dienst gestellt. Dazu gibt es einen feierlichen Appell mit Vizeadmiral Frank Lenski, dem Befehlshaber der Flotte. Die Zahl der Kampfschwimmer soll bis zum Jahr 2025 auf etwa 600 Stellen verdoppelt werden. Dabei handelt es sich um Truppen mit Tauchern, Fallschirmspringern, Speedboot-Piloten oder Sprengstoffexperten. Außerdem werden zwei neue Einheiten in Eckernförde aufgestellt: die Spezialoperationen-Bootskompanie und eine Unterstützungskompanie. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Rader Hochbrücke: Spatenstich für Neubau

Heute beginnen offiziell die Bauarbeiten für den Neubau der Rader Hochbrücke auf der A7. Die alte Brücke ist marode, Statiker bescheinigen dem Bauwerk eine maximale Belastbarkeit bis 2026. In spätestens drei Jahren sollen laut der Planungsfirma DEGES dann Autos und Lkw über die erste neue Brückenhälfte rollen. Heute Vormittag fällt der offizielle Startschuss für das 380 Millionen Euro teure Projekt. Zum Spatenstich unterhalb der alten Rader Hochbrücke werden unter anderem Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos), Vertreterinnen und Vertreter der Autobahn GmbH und von DEGES erwartet. Bis zum Jahr 2029 sollen beide neuen Brücken stehen. Der Neubau wird dann sechs statt nur vier Spuren haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:00 Uhr

Urlaubsorte über Ostern gut gebucht

Die Urlaubsorte an Nord- und Ostsee sind über die Osterfeiertage gut gebucht. Die Tourismus-Agenturen in Schleswig-Holstein zeigen sich nach eigener Aussage zufrieden. Allerdings seien Hotels und Ferienwohnungen vielerorts nicht ganz so voll wie noch an Ostern vor einem Jahr. Grund für den teilweisen Rückgang ist laut Tourismus-Agenturen die Inflation. Hoteliers sowie Vermieter von Ferienwohnungen hoffen, dass es bei gutem Wetter noch viele Kurzentschlossene nach Schleswig-Holstein zieht. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 06:30 Uhr

