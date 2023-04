Stand: 04.04.2023 10:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wieder Probleme mit Rendsburger Schwebefähre

Die Rendsburger Schwebefähre (Kreis Rensburg-Eckernförde) ist wieder ausgefallen. Nach Informationen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts ist es diesmal ein Computerproblem. Weil es ein kompliziertes System ist, könnte das bedeuten, dass die Fähre noch bis nach Ostern stillsteht - allerdings sei nicht unwahrscheinlich, dass sie sogar bis zum 19. oder 20. April nicht in Betrieb geht. Die Schwebefähre ist erst seit gut einem Jahr wieder in Betrieb, seitdem ist sie schon mehrfach ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 10:00 Uhr

Nato- und Marineübung auf der Kieler Förde

Auf der Kieler Förde ist es am Montag zwischen Friedrichsort und Laboe (Kreis Plön) zu einer filmreifen Szene gekommen. Der Hintergrund war eine Übung eines Natoverbands und Spezialkräften der Marine. Nach Angaben der Kieler Nachrichten wurden 900 Soldaten des Nato-Einsatzverbandes 1 von Speedbooten der deutschen Marine zum Schein angegriffen. Die Fregatten eröffneten demnach das Feuer mit Platzpatronen. Nach der Übung steuerten die Schiffe die Lübecker Bucht an, dort sind weitere Übungen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Vor Ostern wird doch schon Spargel gestochen

Die Spargelsaison in Schleswig-Holstein startet nun doch noch vor Ostern. Nach dem tristen Wetter in der vergangenen Woche hatten die Spargelbauern eigentlich keine Hoffnung - doch zwei Tage Sonne haben offensichtlich wahre Wunder bewirkt, deshalb ist Dienstag in Padenstedt im Kreis Rendsburg-Eckernförde offiziell Spargelanstich. "Nach Angaben der Landwirtschaftskammer gucken die Betriebe zuversichtlich auf die Saison", sagt Spargelbauer Andy Reimers. "Es werden gute Qualitäten erwartet. Die gute Nachricht für Verbraucher ist: Trotz Kostensteigerungen wird mit ähnlichen Preisen wie im Vorjahr gerechnet." | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2023 | 10:00 Uhr