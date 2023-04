Stand: 03.04.2023 10:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Sprengungen beim ehemaligen Kohlekraftwerk

Am Sonntagnachmittag hat es in Kiel zweimal einen lauten Knall gegeben. Auf dem Gelände des ehemaligen Gemeinschaftskraftwerks gab es zwei Sprengungen. Tragende Teile von zwei Nebengebäuden wurden laut Geschäftsführung planmäßig gesprengt. Auch der Schornstein und das Kesselhaus sollen noch gesprengt werden, voraussichtlich im Mai und Juni. Das Kohlekraftwerk hatte bis zum 31. März 2019 Strom und Fernwärme produziert und war dann stillgelegt worden. Anfang 2020 ist ein neues Gasmotoren-Heizkraftwerk, das sogenannte Küstenkraftwerk, in Betrieb genommen worden. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Kampfschwimmer kehren aus Niger zurück nach Eckernförde

Kampfschwimmer der Bundeswehr kommen von einen Auslandseinsatz zurück nach Eckernförde. Knapp fünf Jahre waren sie im Ausbildungseinsatz in der Republik Niger. Die Elitekämpfer der Deutschen Marine bildeten in der Sahelzone nigrische Spezialkräfte aus. Ziel war es, die nigrische Armee in die Lage zu versetzen, Terrorangriffe islamistischer Milizen aus dem Nachbarland Mali abzuwehren. Für Montag ist ein Rückkehrappell geplant. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Bürgermeisterwahl in Preetz: Brockmann ist neuer Bürgermeister

Preetz hat einen neuen Bürgermeister. Tim Brockmann trat für die CDU an und setzte sich knapp gegen den zweiten Kandidaten Daniel Schlichting (SPD) durch. Brockmann bekam 159 Stimmen mehr. Das zeige, dass Demokratie Spaß mache und jede Stimme zähle, so Brockmann. Nach Angaben des Kreises gaben rund 38 Prozent der gut 15.000 Wahlberechtigten ihre Stimme ab. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Sieg in Gummersbach: THW Kiel neuer Spitzenreiter

Eine Woche nach der Gala gegen die Füchse Berlin hat sich Handball-Bundesligist THW Kiel die nächsten beiden Punkte hart erarbeitet. Die "Zebras" siegten am Sonntag mit 30:26 (12:10) beim VfL Gummersbach und sind nun neuer Tabellenführer. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2023 | 08:30 Uhr