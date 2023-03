Stand: 14.03.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Imland Kliniken: Kreistag lehnt Nachtragshaushalt ab

Der Kreistag in Rendsburg-Eckernförde hat gegen den Nachtragshaushalt für die Imland Kliniken gestimmt. Er wurde mit 30 zu 29 Stimmen abgelehnt. Die Antragsteller wollten erreichen, dass der Kreis die Schulden der insolventen Klinik übernimmt. Damit sollte eine Fusion mit dem Städtischen Krankenhaus Kiel möglich werden. Eine entsprechende Absichtserklärung für eine Fusion wurde während der Sitzung geändert und dann mit großer Mehrheit beschlossen. Jetzt müssen Sachverwalter und Generalbevollmächtigter der Imland Kliniken die Angebote der potentiellen Interessenten sichten und bewerten. Am Ende entscheiden die Gläubiger, ob die Klinik verkauft oder in Eigenregie saniert wird. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 06:00 Uhr

Galeria Karstadt Kaufhof in Kiel bleibt bestehen

Wie das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof am Montag mitteilte, werden acht Filialen im Norden geschlossen. Der Standort in Kiel ist von den Schließungen nicht betroffen. Der ver.di-Landesfachleiter im Bereich Handel, Bert Stach zeigte sich erleichtert. Seiner Ansicht nach hat eine gute Zusammenarbeit in der Vergangenheit Früchte getragen: "In Kiel haben wir uns in den letzten Monaten intensiv zusammen mit Beschäftigten, Betriebsrat und dem Oberbürgermeister dafür eingesetzt, dass es tragfähige Konzepte gibt." Ver.di rechnet allerdings mit einer Verkleinerung des Standortes in Kiel. Genauere Pläne gibt es dafür jedoch noch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

Warnstreik am Städtischen Krankenhaus Kiel

Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten des Städtischen Krankenhauses in Kiel ab 5.30 Uhr am Mittwochmorgen zum Warnstreik aufgerufen. Bis 21.30 Uhr sollen sie nicht arbeiten. Hintergrund ist der im Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent - mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Bisher haben die Arbeitgeber ein Plus von fünf Prozent in zwei Schritten angeboten, sowie eine Einmalzahlung von 2.500 Euro. Die nächsten Gespräche sind für Ende März angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2023 08:30 Uhr

