Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Wissenschaftler diskutieren Einfluss der Umwelt auf Menschen

Wie lassen sich Menschen seit der Steinzeit von ihrer Umwelt beeinflussen? Darüber wird in vielen Fächern geforscht nicht nur in der Archäologie. Sondern auch in anderen Natur- Sozial- oder Lebenswissenschaften. In Kiel treffen sich heute knapp 300 Wissenschaftler aus 30 Ländern, die in diesem Bereich forschen zu einem Kongress. Dabei wird zum Beispiel die Frage besprochen, welche Prognosen aus der Vergangenheit bei Menschen nicht zugetroffen sind und warum? Die Brandbreite der Themen auf dem Kongress reicht von Gesellschaften am Ende der letzten Eiszeit bis hin zu Wohnverhalten oder wie Menschen sich mit dem Klimawandel anpassen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Schulausfall in der Grundschule Wankendorf

Aufgrund einer kaputten Heizung fällt am Montag der Unterricht an der Grundschule Wankendorf, im Kreis Plön aus. Laut Schulleiter Sven Thode wird eine Notbetreuung eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden über die digitale Plattform der Schule mit Aufgaben in Deutsch und Mathematik versorgt. An den Außenstellen in Hüttenwohld, Stolpe (beide Kreis Plön) und Schiphorst (Kreis Herzogtum Lauenburg) findet der Unterricht ganz normal statt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Kreistag berät über Fusion von Imland Klinik und Städtischen Krankenhaus

Der Kreistag von Rendsburg-Eckernförde will am Montag darüber beraten, ob und wie die Imland Klinik und das Städtische Krankenhaus Kiel fusionieren können. Der Hauptausschuss hat einen entsprechende Vorschlag am Freitag mit den Stimmen von CDU und FDP abgelehnt. Der Hauptausschuss setzt auf Privatinvestoren. SPD, Grüne und die Wählergemeinschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde (WGK) wollen dennoch eine kommunale Klinikgesellschaft gründen, für eine mögliche Fusion der Imland Klinik mit der Kieler Klinik. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Letzte Corona-Testzentren geschlossen

Am Sonntag haben am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) die letzten Corona-Testzentren geschlossen. Die uni-Klinik begründet diesen Schritt mit dem Wegfall der letzten Coronaregeln und der geringen Nachfrage der vergangenen Wochen. Besucher von Patienten müssen aber weiterhin in den Klinikgebäuden eine Maske tragen. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

