Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Sperrung der B404 wird am Mittag aufgehoben

Die Sperrung auf der B404 zwischen Klein Barkau und Nettelsee (beide Kreis Plön) wird bereits heute aufgehoben. Laut Autobahn GmbH wurden am Morgen die letzten Fahrstreifen markiert, ab 12 Uhr sollen dann die Absperrungen weggeräumt werden. Die Strecke war aufgrund von Bauarbeiten seit Wochen gesperrt. Ursprünglich sollte die Sperrung noch über eine Woche anhalten, die Arbeiten kamen jedoch sehr gut voran. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Mieter-Initiative in Kiel-Gaarden im Gespräch mit Vermieter LEG

Am Mittwochabend haben Mieter aus Kiel-Gaarden mit Vertretern des Immobilienunternehmens LEG diskutiert. Eine Mieter-Initiative beklagt seit längerem die unzumutbaren Zustände in den Wohnungen der LEG. Die Vorwürfe reichen von Schimmel- und Rattenbefall bis hin zu falschen Nebenkostenabrechnungen. Die LEG gab Fehler gegenüber den Mietern zu. Volker Wiegel, Vorstandsmitglied der LEG, sagte über den Unmut der Mieter: "Die Hauptpunkte sehe ich wirklich in der mangelnden Verlässlichkeit. Dass wir Sachen aufgenommen haben, aber dann keine Rückmeldung kam." Den betroffenen Mietern ist dieses Eingeständnis zu wenig. Sie hätten sich konkretere Zusagen und eine Entschuldigung gewünscht. Ortsbeirat Floria Eggers (Linke) sprach von einem Armutszeugnis für ein so großes Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

