Stand: 23.02.2023 09:35 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Gedenkstunde für die Erdbebenopfer in Kiel

Etwa 1.100 Menschen haben am Mittwochabend auf dem Kieler Rathausplatz den Opfern der Erdbebenkatatstrophe in der Türkei und Syrien gedacht. Aufgerufen hatte die türkische Gemeinde Schleswig-Holstein. Viele zündeten Kerzen an. An der Veranstaltung nahmen auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), Landtagspräsidentin Kristina Herbst und Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU) teil. Günther rief im Rahmen der Veranstaltung dazu auf, die Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei und Syrien langfristig zu unterstützen. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Schutzmaßnahmen gegen Geflügelpest im Kreis Plön

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem Stall in Wangels im Kreis Ostholstein hat auch der Kreis Kreis Plön Schutzmaßnahmen beschlossen. Laut Kreisverwaltung müssen Tierbestände in den Gemeinden Blekendorf, Hohwacht, Högsdorf, Kletkamp, sowie in Teilen der Gemeinden Lütjenburg, Behrensdorf, Panker, Klamp, Helmsdorf, Dannau und Kirchnüchel gemeldet und vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt werden. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Kiel will Ausländeramt modernisieren

Nach der massiven Kritik an der Situation in der Kieler Zuwanderungsbehörde hat die Verwaltungsspitze schnelle Besserung angekündigt. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) stellte einen entsprechenden Maßnahmenkatalog vor. Demnach soll die Zuwanderungsabteilung ab März besser erreichbar sein. Außerdem sind zusätzliche Telefonsprechstunden und eine bessere Kommunikation via E-Mail geplant. Außerdem sollen alle Verwaltungsabläufe überprüft werden. Die Stadt Kiel reagiert damit auf die Kritik im Fall Ibrahim A. - den mutmaßlichen Täter der Messerattacke von Brokstedt in Steinburg. Die Stadt Kiel hatte im Rahmen der Ermittlungen Fehler in den Abläufen der Zuwanderungsbehörde eingeräumt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Programm abseits der Kieler Woche soll erfasst werden

Die Organisatoren der Kieler Woche wollen große und kleine Veranstaltungen mit in den offiziellen Terminkalenders zur Kieler Woche aufnehmen. Der Chef des Kieler Woche Büros, Phillip Dornberger sagte: "Die Kieler Woche ist ein Fest unserer Stadt, da wollten wir die Leute nochmal motivieren, dass uns die Leute diese Veranstaltungen melden und wir sie dann mit ins Programm aufnehmen." | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2023 | 08:30 Uhr