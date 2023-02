Stand: 21.02.2023 09:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Erneuter Autobrand in Neumünster

Erneut hat in Neumünster ein Auto gebrannt. Nach Angaben der Polizei stand in der Nacht auf Dienstag ein Auto in einem Carport im Nachtredder im Stadtteil Gartenstadt in Flammen. Ob es sich um Brandstiftung handelt, steht noch nicht fest und soll nun untersucht werden. Eine Suche nach möglichen Tätern im Umfeld des Brandortes verlief erfolglos. Es ist der inzwischen neunte Fahrzeugbrand in Neumünster innerhalb weniger Tage. An einem Auto stellte die Polizei Brandbeschleuniger fest. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Verteidigungsminister Pistorius zu Besuch in Eckernförde

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) wird am Dienstag zu seinem Antrittsbesuch auf dem Marinestützpunkt Eckernförde erwartet. Die Marine hat nach eigenen Angaben mehrere Vorführungen für den Minister vorbereitet. Unter anderem eine Demonstration des Seebataillons. Am Mittag geht Pistorius an Bord des Minenjagdbootes "Bad Bevensen" sowie der Fregatte "Hessen". Auf See finden weitere Manöver statt, darunter mit dem U-Boot U32 sowie den Eurofightern vom "Taktischen Jagdgeschwader 71" aus Rostock-Laage. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Neubau der Rader Hochbrücke verläuft planmäßig

Die Arbeiten für den Ersatzbau der neuen Rader Hochbrücke liegen im Zeitplan. Nach dem die letzten Klagen gegen die Arbeiten zurückgezogen wurden, besteht nach Angaben der Projektgesellschaft DEGES vollständiges Baurecht. Behinderungen haben Autofahrer während der Bauarbeiten laut Bauleiter Ulf Evert nicht zu befürchten, da eine neue Brücke neben der bestehenden gebaut wird. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

