Stand: 15.02.2023 08:55 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Urteil im Prozess um Schüsse in Kiel-Gaarden

Das Landgericht Kiel hat einen 45-jährigen Mann zu vier Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Er hatte im Jahr 2021 auf den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin in einer Wohnung in Kiel-Gaarden geschossen und verletzte ihn mit vier Schüssen. Danach flüchtete er ins Ausland, Anfang 2022 wurde er gefasst. Die Staatsanwaltschaft prüft nach eigenen Angaben, ob sie gegen das Urteil vorgeht. Sie hatte eine deutlich höhere Strafe gefordert. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Erixx: Entschädigungen können beantragt werden

Fahrgäste von Erixx Holstein können seit heute auf der Internetseite des Bahnunternehmens eine Entschädigung beantragen. Auf der Bahnstrecke des Betreibers zwischen Kiel und Lübeck hatte es im Dezember und Anfang Januar zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gegeben. Mittlerweile läuft es nach Angaben von erixx Holstein wieder besser. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:00 Uhr

Streik im öffentlichen Dienst geht weiter

Kitas, Schwimmbäder, Krankenhäuser, Stadtverwaltungen - dort arbeiten Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und zahlreiche von ihnen treten heute in den Warnstreik. Schwerpunkt ist laut Gewerkschaft ver.di Kiel und Schleswig, in beiden Städten gibt es auch Demonstrationen. Auch bei den Regio-Kliniken in Pinneberg und Elmshorn wird gestreikt. Die Versorgung der Patienten ist laut Krankenhaus aber sichergestellt. Bereits am Dienstag nahmen landesweit rund 1.000 Beschäftigte an Protestaktionen teil. Nach regionalen Schwerpunkten soll der Warnstreik am Freitag auf Flughäfen ausgeweitet werden. Ver.di fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. In gut einer Woche setzen sich Gewerkschaften und die Arbeitgeberseite wieder zusammen. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Kampfmittelräumdienst in Schwentinental: Untersuchungen an Kita dauern an

Es ist weiter unklar, ob unter der Kita in Schwentinental (Kreis Plön) eine Bombe liegt. Wie der Kampfmittelräumdienst jetzt mitgeteilt hat, müssen erst noch weitere Untersuchungen gemacht werden, bevor nach der mutmaßlichen Bombe gegraben werden kann. Wann diese Untersuchungen abgeschlossen sind, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Gasleck sorgte Dienstagabend für kalte Heizungen in Kiel

Nachdem in zahlreichen Häusern und Wohnungen am nördlichen Rand von Kiel am Dienstagabend die Heizungen kalt blieben, ist der Schaden wieder behoben. Das teilten die Stadtwerke Kiel auf der Internetplattform Twitter mit. Grund für den Ausfall war ein Gasleck. Die Reparatur sei um 21 Uhr abgeschlossen gewesen, so die Stadtwerke. Betroffen waren Teile von Strande, Dänischenhagen, Altenholz und Schwedeneck. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 06:00 Uhr

