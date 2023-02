Stand: 14.02.2023 09:15 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Streiks im öffentlichen Dienst betreffen auch die Region Kiel

Die Gewerkschaft ver.di hat für diese Woche Warnstreiks im öffentlichen Dienst angekündigt. So sollen Mitarbeitende des städtischen Krankenhauses und der Kieler Stadtwerke ihre Arbeit niederlegen. Weitere vom Streik betroffene Institutionen will ver.di noch nicht nennen. Laut Gewerkschaft wird allerdings auch die Landeshauptstadt Kiel inklusive der Müllabfuhr betroffen sein. Die Müllabfuhr könnte sogar noch einen zweiten Tag streiken, so würde dann auch am Donnerstag kein Müll abgeholt werden. Gestreikt werden könnte aber in allen städtischen Einrichtungen - zum Beispiel auch in Kitas, Senioreneinrichtungen, Theatern oder Schwimmbädern. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mehr Geld - und zwar 10, 5 % , mindestens aber 500 Euro zusätzlich. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Wohnhausbrand in Neumünster

In der Nacht auf Dienstag hat nach Angaben der Feuerwehr zunächst ein Carport in der Mozartstraße in Neumünster gebrannt. Später griffen die Flammen auch auf das angrenzende Wohnhaus über. Dach und Treppenhaus des Hauses wurden dabei völlig zerstört, so die Feuerwehr. Die Bewohner, ein älteres Ehepaar, blieben unverletzt und kamen zunächst bei Verwandten unter. Warum das Feuer ausgebrochen und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Kiel: Urteil am Landgericht erwartet

Am Landgericht Kiel wird am Dienstag das Urteil gegen einen 45-jährigen mutmaßlichen Täter erwartet. Er soll auf den neuen Freund seiner Ex-Frau geschossen haben. Die Tat soll er im Jahr 2022 begangen haben. Das Opfer hat dabei schwere Verletzungen an Hand, Bein und Hüfte erlitten. Bei einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu sieben Jahre und sechs Monaten Haft, unter anderem wegen versuchtem Totschlag und gefährlicher Körperverletzung. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

