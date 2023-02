Stand: 10.02.2023 10:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Forscher des UKSH finden Genmutationsmechanismus

Forscher des UKSH haben einen Mutationsmechanismus gefunden, der möglicherweise verwendet werden kann, um Krebstherapien zu entwickeln. Professor Malte Spielmann vom Institut für Humangenetik in Kiel hatte ungewöhnliche Genmutationen bei Kindern untersucht, die zu seltenen Fehlbildungen führten. Dabei fanden sein Forscherteam und er heraus, wie diese Mutationen in den Zellen funktionierten. Nun hoffen sie darauf, diese irgendwann auf Krebszellen anwenden zu können. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Tote Fische im Kührener Teich bei Preetz

Der Kreis Plön hat vorsorglich Strafanzeige gegen die Stiftung Naturschutz SH eingereicht. Es steht unter anderem der Vorwurf der Tierquälerei im Raum. Hintergrund ist, dass zum Jahreswechsel bekannt geworden war, dass im Kührener Teich bei Preetz aus bisher ungeklärter Ursache mehrere Karpfen verendet waren. Der Tod der Fische war aufgefallen, nachdem die Stiftung Naturschutz SH den Teich kontrolliert abgelassen hatte. Normalerweise werden beim Ablassen des Wassers die Fische herausgespült und leben im benachbarten Lanker See weiter. Die genaue Todesursache ist bisher unklar: die Fische können durch das Ablassen des Wassers oder aufgrund von Sauerstoffmangel durch Vereisung gestorben sein. Eine Erkrankung der Tiere wurde ausgeschlossen, teilte der Kreis auf Nachfrage mit. Die Stiftung Naturschutz hat die Vorwürfe zur Tierquälerei zurückgewiesen. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Brokstedt: Motiv von Ibrahim A. weiterhin unklar

Knapp drei Wochen nach dem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg ist das Motiv des mutmaßlichen Täters Ibrahim A. weiter unklar. Sein Rechtsanwalt hat jetzt der Deutschen Presse Agentur bestätigt, dass Ibrahim A. sich erst im Gerichtsverfahren äußern will. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft. Ihm wird vorgeworfen, Ende Januar, kurz vor dem Halt in Brokstedt, mit einem Messer im Zug zwei Menschen getötet und fünf verletzt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 10.02.2023 8:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.02.2023 | 08:30 Uhr