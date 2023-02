Stand: 08.02.2023 09:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Innenausschuss diskutierte Prüfbericht zur Ausländerbehörde in Kiel

Die festgestellten Mängel in der Kieler Ausländerbehörde haben am Dienstagabend den Innenausschuss der Ratsversammlung beschäftigt. Prüferinnen und Prüfer hatten zum Beispiel rausgefunden, dass Akten der Behörde häufig nicht vollständig waren. Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wolle jetzt nachsteuern. Die Aktenprüfung stand nach Angaben der Stadt nicht im Zusammenhang mit dem Messerangriff von Brokststedt (Kreis Steinburg). Kämpfer betonte, dass die Akte des mutmaßlichen Täters in Kiel sehr gut geführt wurde. Der Angriff wiederum ist am Mittwochnachmittag erneut Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Auch Vertreter der Hamburger Behörden wollen dabei sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Hilfen aus Neumünster und Kiel für Erdbebenopfer in der Türkei

Nach den schrecklichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien ist die Hilfsbereitschaft auch aus Schleswig-Holstein groß. In Neumünster wurden gestern bis in die Nacht hinein Lkw mit Spenden beladen. Logistikunternehmerin Semra Ates bittet andere Logistikunternehmen um Hilfe. Auch in Kiel wurden schon viele Spenden gesammelt, die noch verladen werden müssen, sagt sie. Derweil geht 3.600 Kilometer entfernt in der Türkei die Suche nach verschütteten Menschen weiter. Die Behörden sprechen mittlerweile von mehr als 8.100 Todesopfern und fast 35.000 Verletzten. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

Kiel will Teil der nordeuropäischen STRING-Kooperation werden

Städte und Regionen zwischen Oslo und Hamburg haben sich schon vor Längerem zusammengetan, um sich gegenseitig stärker zu unterstützen und weiter zu entwickeln - wirtschaftlich und auf dem Weg in die Klimaneutralität. Kiel ist seit anderthalb Jahren beobachtendes Mitglied und will nun beitreten. Über einen Antrag werden die 14 Mitglieder der sogenannten STRING-Kooperation am Donnerstag entscheiden - das höchste STRING-Gremium tagt am Mittwoch und Donnerstag in Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 08.02.2023 08:30 Uhr

B76 in Kiel wird ab Mai grundsaniert

Große Teile der B76 und des Ostrings in Kiel werden ab Mai grundsaniert. Pendlerinnen und Pendler von und nach Kiel müssen sich dadurch auf erhebliche Einschränkungen einstellen. So wird die B76 nach der Kieler Woche für zehn Wochen nur einspurig befahrbar sein. Kiel Bürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sagte: "Es wird Belastungen geben, aber die versuchen wir so zu managen, dass sie erträglich sind. Und dass wir das gut managen, das verspreche ich." Während der Kieler Woche Ende Juni soll es durch die Baustelle am Theodor-Heuss-Ring für den Straßenverkehr im Kieler Stadtgebiet keine größeren Einschränkungen geben. | NDR Schleswig-Holstein 07.02.2023 16:30 Uhr

