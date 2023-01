Stand: 27.01.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Messerattacke im Zug: Angst bei Zugreisenden

Nach der tödlichen Messerattacke in einem Zug in Brokstedt im Kreis Steinburg sind viele Pendlerinnen und Pendler verunsichert. Viele fahren mit einem mulmigen Gefühl. Es sei normal Angst zu haben, so Psychiater Arno Deister, Dozent an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Er hielt jedoch auch fest "dass ein solches außergewöhnliches, schreckliches Ereignis nicht der Alltag ist. Es bleibt weiterhin sehr unwahrscheinlich. Ich sollte mir Zeit lassen, ich sollte nicht in Hektik geraten." Laut Deister ist es wichtig, in der Aufarbeitung Kontakt zu anderen zu finden. Dieser solidarische Aspekt unterstütze und gebe Sicherheit. Wenn Kinder mit dem Zug zur Schule fahren, rät Deister, mit ihnen über ihre Ängste zu sprechen. Eltern könnten ihre Kinder auch einmal auf dem Schulweg begleiten, um ihnen wieder Sicherheit zu geben. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

Kiels Bürgermeister Ulf Kämpfer zu Wohnungsmängeln in Kiel-Gaarden

Nachdem sich 60 Mieter der LEG in Kiel-Gaarden wegen Wohnungsmängeln zusammengeschlossen haben, fordert Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) eine Einführung eines Wohnraumaufsichtsgesetzes im Land. Damit müssten Vermieter dafür sorgen, dass die Wohnungen jederzeit ohne größere Beeinträchtigungen oder Belästigungen genutzt werden können. In Hamburg gibt es ein solches Gesetz bereits seit mehr als 40 Jahren, in Schleswig-Holstein steht es bisher nur im Koalitionsvertrag. "Wir werden sicherlich mit der LEG sprechen, dass diese Fälle im Sinne der Mieterinnen und Mieter schnell geklärt werden. Wir haben auch ein regelmäßiges Forum, wo wir mit den verschiedenen Akteuren des Wohnungsmarktes zusammenkommen", sagte Kämpfer. Mit einem landesweiten Wohnraumaufsichtsgesetz hätte die Stadt eine rechtliche Handhabe gegen Vermieter und Immobiliengesellschaften vorzugehen. | NDR Schleswig-Holstein 27.01.2023 08:30 Uhr

