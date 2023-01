Stand: 23.01.2023 10:13 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stromausfall in Kieler Innenstadt

In Kiel waren am Montagvormittag rund 2.000 Haushalte für etwa eine halbe Stunde ohne Strom. Nach Angaben der Stadtwerke hatte eine Fremdfirma ein Kabel beschädigt. Betroffen waren die Bereiche Damperhof, Schreventeich und Exerzierplatz.| NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 10:00 Uhr

Verkehrsbehinderungen auf A210 am Rendsburger Kreuz

Autofahrer müssen mit Behinderungen auf der A210 am Rendsburger Kreuz rechnen. Dort beginnen Instandsetzungsarbeiten, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Dafür werden fast alle Fahrbahnen in Richtung Kiel gesperrt. Wer aus Richtung Rendsburg kommt, hat laut Unternehmen weiter freie Fahrt. Gesperrt ist aber von dort die Verbindung von der A210 zur A7 Richtung Hamburg. Das gilt auch für Autofahrer aus Richtung Kiel. Die Arbeiten dauern nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich bis Ende März. Je nach Wetterlage könne es aber auch länger dauern. Umleitungen ab Schacht-Audorf und Bredenbek (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Landesdatenschutzbeauftragte klagt gegen Staatsanwaltschaft

Die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen hat die Staatsanwaltschaft auf Schadenersatz verklagt: Vor dem Landgericht Kiel wird am Montag erstmals der Fall verhandelt, in dem Hansen der Staatsanwaltschaft vorwirft, zu Unrecht Akten an einen ehemaligen Mitarbeiter gegeben zu haben, der sie dann verbreitete. Die Landesdatenschutzbeauftragte meint, die Staatsanwaltschaft hätte dem ehemaligen Mitarbeiter die Vermerkenicht geben dürfen. Die Generalstaatsanwaltschaft dagegen sagt, die Akteneinsicht sei rechtmäßig gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Himmelmann als neuer Torwart für Holstein-Kiel gehandelt

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will Medienberichten zufolge offenbar Robin Himmelmann als neuen Torhüter verpflichten. Der ehemalige St.-Pauli-Keeper stand bereits in zwei Testspielen für Holstein Kiel auf dem Platz und reiste auch mit ins Trainingslager nach Spanien. Trainer Marcel Rapp sagte den Kieler Nachrichten, die Tendenz, dass er Holsteins neuer Torwart sein könnte, verdichte sich. Anfang der Woche soll eine Entscheidung fallen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Unterschriftenaktion für den Erhalt von Karstadt in Kiel

In Kiel hat Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Wochenende eine Unterschriftenaktion für den Erhalt von Galeria Karstadt Kaufhof in der Landeshauptstadt unterstützt. Für den Oberbürgermeister ist das letzte große Kaufhaus in Kiel ein wichtiger Arbeitgeber und Anker in der Innenstadt. Der Konzern habe ihm mitgeteilt, Kiel schreibe schwarze Zahlen, müsse aber von der Fläche her schrumpfen, sagte Kämpfer. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

AWO demonstriert in Kiel

Vor den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt in Kiel hat die Gewerkschaft ver.di für Montag zu einer Kundgebung vor der Kieler Geschäftsstelle aufgerufen. Ver.di fordert für die 550 Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Geld - mindestens aber 500 Euro. Die Kundgebung beginnt um 17 Uhr. Am 9. Februar wollen Arbeitgeberseite und Gewerkschaft mit den Tarifverhandlungen beginnen. | NDR Schleswig-Holstein 23.01.2023 08:30 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B203

Auf der B203 zwischen Fockbek und Elsdorf-Westermühlen (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei ist am Sonntagnachmittag eine 51-Jährige aus dem Raum Rendsburg mit ihrem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sie starb noch am Unfallort. | NDR Schleswig-Holstein 20.01.2023 17:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.01.2023 | 10:00 Uhr