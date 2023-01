Stand: 19.01.2023 10:44 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Bauernhof in Gokels abgebrannt

Ein Feuer hat am Abend einen leerstehenden Bauernhof in Gokels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zerstört. Laut Feuerwehr waren 60 Helfer von mehreren Wehren aus Gokels und Umgebung im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf einen gegenüberliegenden Kindergarten und auf ein reetgedecktes Gebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden liegt laut Polizei bei mehreren 100.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Hörnbad in Kiel lockert die Energiesparmaßnahmen

Wie die Stadt mitteilt, wird ab morgen die Temperatur im Sport- und Lehrbecken wieder um ein Grad erhöht. Damit sind die Becken dann genau so warm wie früher. Damit will die Stadt nach eigenen Angaben die Ausbildungsqualität in den Kinderschwimmkursen verbessern. Außerdem hat der Sauna- und Wellnessbereich ab jetzt wieder länger geöffnet. Montags und dienstags bleibt er aber nach wie vor geschlossen, auch die Außenbecken bleiben weiterhin geschlossen. Die Sparmaßnahmen können gelockert werden, weil der Energieverbrauch in den vergangenen Monaten stark gesenkt werden konnte - um mehr als die geplanten 20 Prozent, so die Stadt. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Stadtmarketing in Kiel blickt pessimistisch auf die kommende Urlaubssaison

Die Vorbuchungslage sei recht verhalten, sagte Eva Zeiske vom Kiel Marketing zu NDR Schleswig-Holstein. Es sei eine sehr vage Hoffnung, dass Kiel das Niveau vom vergangenen Jahr halten könne. In anderen Urlaubsregionen im Land ist die Lage offenbar besser. Lübeck und Travemünde zum Beispiel sind nach Angaben der Verantwortlichen vor Ort schon zur Hälfte ausgebucht. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Verkehrsbehinderungen auf der B503 in Kiel am Donnerstag

Seit 9 Uhr sind in beiden Richtungen zwischen Wiker Knoten und den Holtenauer Hochbrücken immer wieder einzelne Fahrspuren gesperrt. Der Grund: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr will den Zustand der Straße überprüfen und nimmt deshalb Proben. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 08:30 Uhr

Umtauschfrist für Führerscheine läuft für bestimmte Jahrgänge ab

Für Autofahrer der Jahrgänge 1959 bis 1964 endet heute die Umtauschfrist für den neuen EU-Führerschein. Wer bei einer Kontrolle nur einen alten, grauen oder rosafarbenen "Lappen" vorzeigen kann, riskiert laut ADAC Schleswig-Holstein ein Verwarngeld. Die Führerscheinstellen im Land haben mit dem Umtausch gut zu tun. Allein in Kiel sind nach Angaben einer Sprecherin 6.100 Führerscheine an einem extra dafür eingerichteten Schnellschalter umgetauscht. Im Kreis Plön haben im vergangenen Jahr fast 5.000 Autofahrer ihren Führerschein erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 19.01.2023 06:00 Uhr

