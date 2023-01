Stand: 17.01.2023 09:37 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Rendsburger Schwebefähre seit Einweihung mehrfach ausgefallen

Die Schwebefähre in Rendsburg ist seit ihrer Einweihung im März 2022 17 Mal aufgrund von technischen Problemen ausgefallen. Der Neubau hatte rund 13,5 Millionen Euro gekostet. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt(WSA) gab es für die Ausfälle verschiedene Gründe. Thomas Fischer vom WSA sagte dazu: "Die Schwebefähre ist ja ein Unikum, eine technische Neuheit. Sie sieht zwar optisch so aus wie die alte, ist aber technisch komplett anders. Viele Fehler sind in der Elektronik, vieles sind auch Kinderkrankheiten." Auch Materialfehler gab es. Noch befinde sich die Schwebefähre in einer "Langzeittestphase", so Fischer. Für die Zukunft rechnet er damit, dass die Ausfälle weniger werden. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Im UKSH in Kiel kommen die meisten Kinder in SH zur Welt

Das UKSH in Kiel ist erneut das geburtenstärkste Klinikum in Schleswig-Holstein. Am Kieler Campus der Uniklinik gab es nach eigenen Angaben im vergangen Jahr 1.989 Geburten - darunter 60 Zwillings- und zwei Drillingsgeburten. Damit seien sogar mehr Babys am UKSH in Kiel zur Welt gekommen als noch ein Jahr zuvor. In Deutschland zählt das UKSH mit seinen Standorten in Kiel und Lübeck zu den zehn geburtenstärksten Kliniken bundesweit. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

Unfall auf der A210 führte zu stundenlanger Sperrung

Die A210 war nach einem Unfall bei Schacht-Audorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Montagabend für mehrere Stunden gesperrt. Laut Polizei stießen ein Auto und ein Lkw zusammen. Der Fahrer des Autos sei dann mit seinem Fahrzeug im Baustellenbereich gegen eine Betontrennwand geprallt. Fahrer und Beifahrer wurden dabei verletzt. Es kam zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.01.2023 08:30 Uhr

