Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Stadt Kiel fördert Breitensport

Sportvereine können in Kiel noch bis in den kommenden drei Wochen Anträge einreichen, um Geld aus dem Förderfond "Breitensport" zu bekommen. Auch Sportgruppen können Einträge einreichen. Dies bedeutet, dass man nicht unbedingt Mitglied in einem Verein sein muss, sagt die Stadt Kiel. So kann eine Jugendsportgruppe beispielsweise einen Antrag stellen, wenn sie für ihre Fußballmannschaft noch ein neues Tor braucht. Sportvereine, die neue Sportgeräte brauchen, können sich bis zum 1. Februar bewerben. Es können auch mehrere Anträge eingereicht werden. Insgesamt stehen knapp 510.000 Euro Förderung bis 2024 bereit. Im vergangenen Jahr 2022 wurden insgesamt 40 Anträge unterstützt. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

Polizei sucht Zeugen in Kiel-Elmschenhagen

Die Polizei in Kiel sucht nach einem Raubüberfall in Elmschenhagen nach Zeugen. Laut Polizei sollen am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr zwei unbekannte Täter den Verkäufer in einem Tabakwarenladen in der Teplitzer Allee mit einer Waffe bedroht haben. Sie sollen anschließend Bargeld und Zigaretten mitgenommen haben. Die beiden Männer flüchteten in Richtung Marienbader Straße. Eine Fahndung blieb erfolglos. Die mutmaßlichen Täter sollen etwa 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie waren außerdem dunkel gekleidet und maskiert. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

Neue Leitung in den Imland-Kliniken

Trotz ungewisser Zukunft für viele Angestellten wegen der aktuell offenen Finanzierungsfrage, bekommt die Imland-Klinik eine neue Direktorin bzw. einen neuen Chefarzt. Wie die Klinik mitteilte, wird Meike Buchholz die neue Pflegedirektorin an beiden Standorten. Sie arbeitete vorher unter anderem für das Deutsche Rote Kreuz in Berlin sowie zuletzt beim Uni-Klinikum in Heidelberg. Der Standort Eckernförde bekommt mit Alexander von Freier dazu einen neuen Chefarzt für Innere Medizin. Er arbeitete vorher unter anderem bei der Helios-Klinik in Schleswig. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 08:30 Uhr

