Stand: 04.01.2023 09:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Arztpraxen fordern mehr Unterstützung

Die medizinische Versorgung in Schleswig-Holstein droht schlechter zu werden und das nicht nur auf dem Land. Davor warnt jetzt die Ärztegenossenschaft Nord. Sie fordert mehr Hilfe von der Politik, genug Fachkräfte zu gewinnen. Axel Schröder ist stellvertretender Vorsitzender der Ärztegenossenschaft-Nord und hat bis vor kurzem eine urologische Praxis in Neumünster betrieben. "Es gibt für viele Praxen keine Nachfolge mehr. Das ist nicht nur ein Problem in den ländlichen Regionen." Arztpraxen werden seiner Ansicht nach schlechter unterstützt als Krankenhäuser. Seine Forderung: Wer Medizin studiert, soll während des Studiums in Praxen ausgebildet werden und weniger in Krankenhäusern, erklärt Schröder. Mit einer Protestaktion wollen die Praxen in der kommenden Woche auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen. Dabei werden Arzt- und Psychotherapiepraxen in Schleswig-Holstein eine Stunde lang ohne medizinische Fachangestellte arbeiten. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Kiel: Bessere Orientierung in Bussen und an Haltestellen

Die Kieler Verkehrsbetriebe bekommen knapp 650.000 Euro vom Bundesverkehrsministerium, damit blinde Menschen und auch Sehende sich besser an Haltestellen und im Bus orientieren können. Das teilte die Stadt mit. Zum einen soll eine App weiterentwickelt werden, die die Abfahrtszeiten der Busse in Echtzeit anzeigen. Zum anderen soll es eine neue App geben, die Blinden helfen soll, das richtige Fahrzeug an der Haltestelle zu finden, ohne um Hilfe fragen zu müssen. Dazu müssen alle 210 KVG-Busse mit einer bestimmten Software bis 2024 umgerüstet werden. Außerdem sind sowohl an der Universität in Kiel als auch der Fachhochschule neue Fahrgastanzeigen geplant. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Schreckschusswaffe löst Einsatz in Kiel aus

Ein 24-Jähriger hat einen Einsatz der Polizei am Kieler Hauptbahnhof ausgelöst, weil er eine Schreckschusswaffe bei sich getragen und mehrmals damit geschossen haben soll. Laut Polizei ist der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch passiert. Eine Bekannte des 24-Jährigen hatte die Waffe dem Mann zwischenzeitlich abgenommen und aufbewahrt und den Beamten später übergeben. Neben der Waffe fanden sie auch knapp 90 Platzpatronen. Weil der Verdächtige keinen Waffenschein besitzt, bekommt er jetzt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. | NDR Schleswig-Holstein 04.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.01.2023 | 08:30 Uhr