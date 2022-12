Stand: 29.12.2022 15:10 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Diskussion um Öl im NOK

Nach der Ölhavarie im Hafen von Brunsbüttel hat die FDP eine rasche Freigabe des Nord-Ostsee-Kanals (NOK) für Schiffe gefordert. Doch nach derzeitiger Planung bleibt der Kanal mindestens bis 3. Januar gesperrt. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will sich heute Nachmittag auf einer Pressekonferenz zum aktuellen Stand der Dinge äußern. Solange es noch Ölrückstände auf und neben dem Kanal gebe, sei es unverantwortlich, den Kanal voreilig wieder zu öffnen, so der Umweltminister. Nach wie vor seien die Reinigungsarbeiten in vollem Gange und durch die Sperrung des NOKs habe eine weitere Verteilung des Öles verhindert werden können. Inzwischen haben externe Fachfirmen die Reinigung der Uferbereiche und der technischen Anlagen übernommen, wie zum Beispiel der Schleusenkammern. Das abgesaugte Öl- Wassergemisch wurde in die Raffinerie Heide gebracht und soll dort entweder wieder aufbereitet oder fachgerecht entsorgt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30

Weihnachtsbäume werden im Januar abgeholt

Ausgediente Weihnachtsbäume können in Kiel auf verschiedenen Sammelplätzen in der Stadt abgelegt werden. Der Abfallwirtschaftsbetrieb holt sie dort zwischen dem 3. Januar und dem 17. Februar ab. Jahr für Jahr kommen so rund 200 Tonnen Nadelbäume zusammen. Auch im Kreis Plön gibt es in vielen Gemeinden Sammelplätze, dort werden die Bäume am 12. Januar abgeholt. In Neumünster werden sie am 9. Januar eingesammelt, im Kreis Rendsburg-Eckernförde unterscheiden sich die Termine von Gemeinde zu Gemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30

Noch Plätze für Kieler Silvesterlauf

Am Sonnabend kommen in Kiel nach der Corona-Pause wieder kostümierte Läuferinnen und Läufern zum Silvesterlauf zusammen. Los geht es um 13 Uhr, Startpunkt ist die Ellerbeker Schule. Nach Angaben der Veranstalter sind noch Plätze frei. In den Vor-Corona Jahren nahmen rund 250 Verkleidete am Silvesterlauf teil. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2022 08:30

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

