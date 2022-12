Stand: 23.12.2022 08:29 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler Unverpacktladen macht zum Jahresende dicht

Das vor neun Jahren eröffnete Geschäft war einer der ersten Unverpackt-Läden in Deutschland. Dort können Waren ganz ohne oder nur mit wenig Verpackung abgefüllt und gekauft werden. Nach Angaben der Inhaberin Marie Delaperrière kamen anfangs täglich 200 Kunden pro Tag. Aktuell sind es nur noch 60. Der Laden trage sich zwar noch wirtschaftlich, die Chefin fühle sich aber müde und erschöpft. Sollte sich kein Nachfolger finden, ist am 31. Dezember Schluss. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30

Handball: Kiel im Pokal-Viertelfinale

Der THW Kiel hat das Pokal-Viertelfinale erreicht. Zuerst mussten die "Zebras" beim Handball-Zweitligisten Bietigheim zwar einem 0:3-Rückstand hinterherlaufen, doch mit fünf Treffern in Folge sorgte der Titelverteidiger schnell für klare Verhältnisse. Am Ende sprang ein 35:28 Sieg heraus. Mit dem gleichen Ergebnis ist übrigens auch die SG Flensburg Handewitt in das Viertelfinale eingezogen, die gegen den HSV Hamburg gewann. Die Auslosung der Viertelfinalbegegnungen findet bereits heute statt. Angesetzt ist diese Spielrunde für den 2. Februar. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30

Kiel: Weihnachtsmärkte enden

Nach knapp fünf Wochen geht der 49. Kieler Weihnachtsmarkt traditionell am Tag vor Heiligabend zu Ende. Noch bis heute Abend sind die Stände auf dem Holstenplatz, im Weihnachtsdorf auf dem Rathausplatz und auf dem Bernhard-Minetti-Platz geöffnet. Auf dem Asmus-Bremer-Platz bleiben die Stände dagegen noch bis zum 30. Dezember stehen. | NDR Schleswig-Holstein 23.12.2022 08:30

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

