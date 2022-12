Stand: 16.12.2022 09:25 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Verkehrsbehinderungen in der Region durch Schneefall

Der bis tief in die Nacht gefallene Schnee sorgt weiterhin für einige Behinderungen. Seit dem Abend zählte die Leitstelle in der Region 80 Einsätze, bei denen Autos in Gräben landeten oder es zu Blechschäden kam. Bei den Unfällen ist niemand schwer verletzt worden. Auch Lkw-Fahrer haben und hatten mit dem Schnee zu kämpfen. Auf der A7 zwischen dem Kreuz Rendsburg und Warder (Kreis Segeberg) hat sich in der Nacht ein Lkw gedreht und die Fahrbahn blockiert. Im Kieler Stadtteil Russee blieb ein Tanklaster stecken. In der Nacht musste in der Landeshauptstadt wetterbedingt sogar der Busverkehr eingestellt werden, da auf den schneebedeckten Straßen nichts mehr ging. Der Berufsverkehr am Morgen, so die Polizei, blieb bisher ohne größeres Chaos. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Choral-Blasen findet nach zweijähriger Pause wieder statt

Das Choral-Blasen an Weihnachten und Silvester auf dem Asmus-Bremer-Platz findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Das teilte die Stadt mit. Ein philharmonisches Quartett spielt an Heiligabend um 12 Uhr Weihnachtslieder. Und auch am Silvesterabend um 18 Uhr ist ein Konzert geplant. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

THW Kiel gewinnt gegen Aalborg

Der THW Kiel konnte am Abend im dänischen Aalborg den ersten Auswärtssieg in der Champions-League-Vorrunde einfahren. Die Zebras siegten mit 30:26. Für Kiel trafen insgesamt zehn verschiedene Torschützen. Bester Werfer war im letzten internationalen Einsatz des Jahres der sechsmalige Torschütze Sander Sagosen. Mit dem Sieg festigte der THW seinen vierten Platz in der Vorrunde und befindet sich jetzt auf Achtelfinal-Kurs. | NDR Schleswig-Holstein 16.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.12.2022 | 08:30 Uhr