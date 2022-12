Stand: 15.12.2022 09:27 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Fielmann-Prozess in Kiel: Heute Urteil möglich

Im Prozess um einen Millionen-Betrug zum Nachteil des Optik-Unternehmens Fielmann soll heute vor dem Landgericht Kiel ein Urteil fallen. Angeklagt sind fünf Männer und eine Frau. Zwischen 2012 und 2015 sollen sie Sponsoring- und Marketing-Maßnahmen bei Fielmann in Rechnung gestellt, die Leistungen aber nicht oder nur teilweise erbracht haben. Der Schaden für die Optiker-Kette liegt laut Anklage bei über sechs Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft hat für die beiden Hauptangeklagten vier beziehungsweise dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Für die übrigen Beschuldigten hatte sie Bewährungsstrafen beantragt. Die Verteidiger fordern Bewährungsstrafen beziehungsweise Freisprüche für ihre Mandanten. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Ermittlungen wegen Raubüberfall in Neumünster

In Neumünster ermittelt die Polizei wegen eines Überfalls. Am vergangenen Sonnabend hatte demnach ein 74-Jähriger in der Dorfstraße in Neumünster-Einfeld gegen 13.30 Uhr einen niedrigen dreistelligen Betrag an einem Automaten abgehoben. Als er das Geld in seinem Portemonnaie verstauen wollte, sei er von einem unbekannten Mann gegen die Wand gestoßen worden. In dem Moment hatte der Täter dem Opfer das Geld entrissen, so die Beamten. Anschließend sei der dunkel gekleidete Mann mit einem Fahrrad in Richtung Kieler Straße geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Holtenauer Hochbrücke in Kiel: Fahrzeuge bis zwölf Tonnen erlaubt

Seit heute Morgen können wieder kleinere Lkw bis zwölf Tonnen über die Holtenauer Hochbrücke fahren. Neue Berechnungen von Prüfstatikern und Brücken-Experten des Landes haben laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) Klarheit über die Belastungsfähigkeit der Brücke gegeben. Von kommendem Montag an sollen dann auch wieder Busse der Autokraft den Nord-Ostsee-Kanal über die Brücke queren dürfen. Der Direktor des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Torsten Conradt, hofft, dass die Brücke zu Weihnachten wieder rund um die Uhr geöffnet werden kann. Noch ist sie zwischen 21 und 6 Uhr für Kraftfahrzeuge gesperrt. Die parallel verlaufende, 50 Jahre alte Olympiabrücke darf nach wie vor nur von Rettungsfahrzeugen befahren werden. Beide Hochbrücken waren Ende November vom Kranausleger eines Schiffes schwer beschädigt worden. | NDR Schleswig-Holstein 15.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.12.2022 | 08:30 Uhr