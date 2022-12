Stand: 14.12.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Feuerwehr Kiel rettet fünf Menschen aus defektem Aufzug

Am Dienstagabend sind fünf Menschen im Aufzug des Kieler Rathausturmes steckengeblieben. Stundenlang mussten sie auf Rettung warten. Die Mitarbeiter der Stadt hatten die Aussichtsplattform des Rathausturmes besucht. Gegen 16 Uhr wollten sie mit dem Fahrstuhl wieder ins Erdgeschoss fahren, allerdings blieb dieser zwischen dem 11. und 12. Stockwerk stecken. Die herbeigerufene Aufzugsfirma konnte nichts ausrichten, da sich der Fahrkopf vermutlich verkantet hatte. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit 16 Einsatzkräften an. Über eine schmale Wendeltreppe mussten sie ihr schweres Gerät bis in den 12. Stock bringen. Im Fahrstuhlschacht öffneten sie mit einer Flex das Dach der Fahrstuhlkabine. Nach mehr als vier Stunden konnten die Personen unverletzt gerettet werden. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Kiel: Studierende demonstrieren für mehr Wohnraum

Vor dem Schleswig-Holsteinischen Landtag wollen heute Mittag ab 14.30 Uhr Studierende für mehr studentischen Wohnraum in Kiel demonstrieren. Dazu rufen der Allgemeine Studierendenausschuss und mehrere Hochschulgruppen der Christian-Albrechts-Universität auf. Zu hohe Preise und ein zu knappes Angebot mache es Studierenden schwer, eine Bleibe in der Landeshauptstadt zu finden, so die Organisatoren. | NDR Schleswig-Holstein 14.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.12.2022 | 08:30 Uhr