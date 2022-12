Stand: 13.12.2022 11:11 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kanzler Scholz tauft U-Boote in Kiel

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong sind am Dienstag zu Besuch in Kiel. Der Kanzler möchte Deutschland weniger abhängig von China machen und dafür die Handelsbeziehungen mit anderen asiatischen Staaten stärken. Nach einem Gespräch hinter verschlossenen Türen geht es auf das Gelände von Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS). Dort werden zwei U-Boote getauft, die an Singapur ausgeliefert werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Bilanz zur Rendsburger Schwebefähre

Die am 4. März dieses Jahres in Dienst gestellte neue Rendsburger Schwebefähre ist von April bis September insgesamt 16 Mal ausgefallen. Für Pendelnde sowie Schülerinnen und Schüler, welche die Fähre nutzen, ist dies extrem lästig, doch die zuständige Behörde relativiert die Ausfälle. Laut Wasserstraßen und Schifffahrtsamt (WSA) sei die Testphase der Schwebefähre kurz gewesen. Die Fähre sei in dem Wissen in Betrieb genommen worden, dass in den ersten Monaten und Jahren Fehler auftreten können. Nach Störungen im Bereich der Elektronik kam es dann auch immer wieder zu Problemen, die erst im dauerhaften Betrieb zu erkennen gewesen seien. Hier bessert die Baufirma nun nach. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Stadt Kiel warnt vor dem Betreten von Eisflächen

Bei Minustemperaturen in der Nacht entwickeln sich auf Seen und Teichen Eisschichten, doch die Stadt Kiel warnt eindringlich: Nicht jede Eisschicht ist auch stabil. Besonders gefährlich sind die frei zugänglichen Regenrückhaltebecken. Hier kann es schnell lebensgefährlich werden. Weil ständig Niederschlagswasser, das mit Streusalz versetzt sein kann, zufließt, ist die Eisdecke auf diesen Becken in der Regel dünner als auf anderen stehenden Gewässern. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 08:30 Uhr

Städtisches Krankenhaus Kiel: Regelbetrieb wird wieder aufgenommen

Das Städtische Krankenhaus Kiel nimmt den Regelbetrieb schrittweise wieder auf. Den Informationen nach kann es abhängig vom Krankenstand in einigen Fachbereichen weiterhin Verzögerungen geben. Betroffene Patientinnen und Patienten würden persönlich kontaktiert und informiert, heißt es weiter. | NDR Schleswig-Holstein 13.12.2022 05:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2022 | 08:30 Uhr