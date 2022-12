Stand: 12.12.2022 09:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Busse dürfen wieder über die Holtenauer Hochbrücke

Ab heute dürfen wieder Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) über die Holtenauer Hochbrücke fahren. Bis zu vier Gelenkbusse dürfen gleichzeitig über die westliche der Zwillingsbrücken, die Prinz-Heinrich-Brücke, fahren. Nach Angaben der Stadt hatten Statiker die Schäden begutachtet, nachdem Ende November der Kran auf einem Frachter beide Brücken gerammt hatte. Autos dürfen aber weiterhin nur zwischen 6 und 21 Uhr über die Brücke fahren. Lkw müssen weiter den Umweg über die Levensauer Hochbrücke nehmen. Laut Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) soll ein privater Sicherheitsdienst überprüfen, ob tatsächlich nur Linienbusse über die Brücke fahren. Wer zu Fuß oder mit dem Fahrrad pendelt, kann auch weiter die MS "Schwentine" und die Kanalfähre "Adler 1" nutzen. Die B503 ist eine der wichtigsten Straßen in der Region. Viele nutzen die Holtenauer Hochbrücke, um in den Kreis Rendsburg-Eckernförde oder nach Kiel zur Arbeit zu fahren. Die parallel verlaufende 50 Jahre alte Olympiabrücke darf nach wie vor nur von Rettungsfahrzeugen befahren werden. Sie ist deutlich stärker beschädigt. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

Kiel: Hilfsaktion für Menschen ohne Zuhause

Die Aktion Winterhilfe für Kieler Obdachlose und ihre Hunde ist gestartet. Ab sofort können Päckchen mit Spenden im Welcome Center abgegeben werden. Dabei werden laut Kiel Marketing vor allem haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel, Hundeleckerlis oder Gutscheine gebraucht. Was bei dieser Winteraktion nicht gespendet werden darf, sind Geld, verderbliche Lebensmittel oder Kleidung. Bei der Sammlung in den letzten beiden Jahren konnten über 1.000 Pakete verteilt werden. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

THW siegt zu Hause - jetzt Tabellenführer

Der THW Kiel hat gestern zu Hause knapp gegen die MT Melsungen gewonnen. Jetzt sind die Kieler Tabellenführer. Durch den knappen 24:22-Heimsieg über die Melsunger zogen die Kieler an den Füchsen Berlin vorbei, die wiederum gestern gegen Magdeburg verloren haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2022 08:30 Uhr

