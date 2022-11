Stand: 23.11.2022 09:17 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nobiskrug-Werft stellt Super-Yacht fertig

Die Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) steht kurz vor der Fertigstellung einer weiteren Super-Yacht. Das 70 Meter lange Schiff "Miza" hat die technische Probefahrt auf der Ostsee in den vergangenen Tagen nach Werftangaben erfolgreich absolviert. Dabei wurden drei Tage lang alle technischen Systeme geprüft und mehrere nautische Manöver durchgeführt. Die Yacht verfügt unter anderem über fünf Decks mit Badeplattform und einem Pool mit Gegenstromanlage. Außerdem gibt es an Bord einen Spa- und Wellnessbereich, sowie eine Sky Lounge. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Brandanschlag in Mölln vor 30 Jahren: Demo gegen rassistische Gewalt

30 Jahre nach dem Brandanschlag von Mölln hat der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein zum Jahrestag zu einer Demonstration gegen rassistische Gewalttaten aufgerufen. Sie soll um 18 Uhr an der Kieler Holstenbrücke beginnen und mit einer Gedenkveranstaltung im Stadtteil Gaarden gegen 19.30 Uhr enden. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Fachtagung zu biologischem Pflanzenschutz

Wie schafft man es, mit biologischen Pflanzenschutzmittel Chemie zu ersetzen? Um diese und ähnliche Fragen geht es am Mittwoch und Donnerstag auf der Bundesarbeitstagung "Biologischer Pflanzenschutz" in Kiel. Dazu werden laut Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein mehr als 100 Teilnehmer unter anderem aus den Niederlanden, Belgien, Österreich und der Schweiz erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Feuerwehr Kiel warnt erneut vor improvisierten Heizmethoden

Die Feuerwehr in Kiel warnt erneut eindringlich vor improvisierten Heizmethoden, wie zum Beispiel Teelichtöfen. Anlass ist ein Einsatz wegen Kohlenmonoxidaustritts am frühen Dienstagabend. Bei einem Hilfeleistungseinsatz im Kronshagener Weg lösten nach Angaben der Feuerwehr die CO2-Warner von Mitarbeitern des Rettungsdienstes aus. Die Kohlenmonixid-Warngeräte tragen die Sanitäter standardmäßig im Einsatz bei sich. Weil Gefahr für die Bewohner des gesamten Hauses bestand, wurde das Gebäude geräumt. Zwölf Menschen wurden von einem Notarzt medizinisch untersucht - eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Berufsfeuerwehr war im Einsatz. Ein Bus der Kieler Verkehrsgesellschaft diente als Aufenthaltsraum für die Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr warnt: Alle Feuerstätten - wie Heizungen, Öfen und Boiler - können CO2-Quellen sein und sollten regelmäßig gewartet werden. Von Teelichtöfen, offenem Feuer oder gar Holzkohlegrills in Wohnungen rät die Feuerwehr dringend ab. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Festnahmen in Schleswig-Holstein nach Einbruchserie

Die Polizei hat in Schönkirchen und Laboe (beide Kreis Plön) fünf Männer festgenommen, die in Verdacht stehen für mehrere Einbruchdiebstähle verantwortlich zu sein. Wie die Beamten jetzt mitteilten, fanden die Festnahmen bereits Anfang vergangener Woche statt. Die Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Düsseldorf hatten die Polizei auf die Spur der Täter nach Schleswig-Holstein geführt. Hier sollen sie unter anderen in ein Geschäft in Preetz (Kreis Plön) und eine Spielhalle in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) eingebrochen sein. Gegen alle fünf Männer wurden Haftbefehle erlassen. | NDR Schleswig-Holstein 23.11.2022 08:30 Uhr

Bundespolizei und Bahn warnen vor Taschendieben

Wer dieser Tage mit der Bahn fährt, wird auf einigen Strecken durch Durchsagen vor Taschendieben gewarnt. In den vergangenen Wochen hat es laut Bundespolizei besonders viele Fälle auf den Strecken von Hamburg nach Kiel und Kiel nach Flensburg gegeben. Die Täter sind dabei oft nicht alleine unterwegs, sagt Hans-Peter Schwarz von der Bundespolizei: "Das sind oftmals auch zwei oder drei Personen. Dann wird das Handy weitergegeben und es schließlich hinter einem Süßwarenautomaten gefunden." Besonders abgesehen haben es die Taschendiebe demnach auf Handys und Geldbörsen. Die Polizei rät: Die Taschen fest verschließen, in Menschenmengen vorsichtig sein und einen möglichen Diebstahl sofort beim Bahnpersonal melden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 16:30 Uhr

Neumünster stellt Gemeindewahlvorschlagsportal vor

In knapp einem Jahr finden in Schleswig-Holstein wieder Kommunalwahlen statt. In Neumünster können ab jetzt Parteien, Wählergruppen und Wahlberechtigte ihre Wahlvorschläge einreichen. Laut Stadt ist ein Online-Portal dafür freigeschaltet worden. Das kann ausgefüllt, verwaltet und heruntergeladen werden. Außerdem kontrolliert das System, ob alle Angaben korrekt gemacht wurden. Ein Zugang kann per Mail unter wahlen@neumuenster.de beantragt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 16:30 Uhr

