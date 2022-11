Stand: 22.11.2022 10:47 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Ausfallbilanz der Schwebefähre in Rendsburg

Seit März schwebt die Schwebefähre in Rendsburg wieder über den Nord-Ostsee-Kanal. Doch seitdem gab es mindestens 15 Ausfälle und Defekte. Erst am vergangenen Donnerstag gab es einen technischen Defekt. Die zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) erklärt, dass die meisten Ausfälle Vorsichtsmaßnahmen waren. Der Leiter im Fachbereich Wasserstraßen Jörg Brockmann sagt, dass die Fähre zwar von Außen wie die alte aussieht, aber komplett neue Computertechnik hat. So ist es schon vorgekommen, dass die Technik für den Fährführer plötzlich Fehlermeldungen angezeigt hat, die auf den ersten Blick noch nicht verstanden wurden. In solchen Fällen muss dann oft erst die Baufirma angerufen oder zur Hilfe geholt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Diebe stehlen 190 Solarmodule in Ehndorf

Die Polizei im Kreis Rendsburg-Eckernförde sucht nach Zeugen, die etwas von einem Diebstahl von knapp 190 Solarmodulen in Ehndorf bemerkt haben. Laut Polizei sollen der oder die Täter am vergangenen Freitagabend zwischen 17 Uhr und Sonnabendmorgen 7 Uhr über die Hauptstraße auf eine Graskoppel am Heidskoppelsredder gefahren sein. Danach haben sie offenbar über den Zaun des Solarparks die Solarmodule verladen. Der Schaden soll bei rund 37.000 Euro liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Aukrug beziehungsweise Nortorf entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

Mahnwache für getöteten Fahrradfahrer in Kiel

Knapp eine Woche nach dem tödlichen Fahrradunfall auf dem Hasseldieksdammer Weg in Kiel sind am Montagabend dort Menschen zu einer Mahnwache zusammengekommen. Laut Polizei versammelten sich etwa 100 Menschen. Sie stellten dabei an der Unglücksstelle Kerzen auf und legten Blumen nieder. Vor einer Woche ist ein 24-jähriger Fahrradfahrer mit einem Auto zusammengeprallt und noch an der Unfallstelle verstorben. | NDR Schleswig-Holstein 22.11.2022 08:30 Uhr

