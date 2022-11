Stand: 21.11.2022 09:19 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten

Pünktlich vor dem ersten Advent öffnen in der Region die Weihnachtsmärkte. Trotz entfallenen Corona-Beschränkungen gibt es dennoch einige Neuerungen. So verzichten die Veranstalter in Neumünster auf eine Eisfläche auf dem Großflecken. Stattdessen gibt es einen Pavillon mit einem Programm für Kinder und Jugendliche - organisiert vom Jugendverband Neumünster. In Kiel gibt es statt des üblichen Eisfestivals in diesem Jahr eine Fläche für Rollschuhfahrer am Ostseekai. Zum Energiesparen nutzen die Weihnachtsmärkte größtenteils LED-Lichter, so auch der Weihnachtsmarkt in Eckernförde, welcher sonst nahezu unverändert stattfindet. In Rendsburg bei "De lütte Wiehnacht" auf dem Schiffbrückenplatz setzen in diesem Jahr auf eine Eisbahn aus Kunststoff. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Zwei Feuerwehreinsätze am Sonntag in Kiel

Am Sonntag hat es zwei größere Einsätze für die Kieler Feuerwehr gegeben: Laut Leitstelle Mitte wurden die Einsatzkräfte zuerst nach Kiel-Dietrichsdorf gerufen, nachdem es in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses stark gequalmt hat. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Am Abend musste die Feuerwehr dann zu einem Kellerbrand in Kiel-Gaarden ausrücken. Nach Angaben der Feuerwehr wurde auch hier der Brand im Keller schnell gelöscht. Insgesamt 35 Bewohner konnten das Mehrfamilienhaus schnell verlassen. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Was die Brände jeweils verursacht hat, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

Sperrung der Kreisstraße 10

Wegen Bauarbeiten ist ab Montag im Kreis Plön die Kreisstraße 10 zwischen Kirchbarkau und Postfeld bis zum 1. Dezember voll gesperrt. Laut Landesbetrieb wird die Straße an mehreren Stellen erneuert. Autofahrer müssen deshalb über die B404 bis Klein Barkau ausweichen und von dort über die Landesstraße 49 Richtung Preetz bis zur Kreisstraße 10 nach Postfeld und umgekehrt. | NDR Schleswig-Holstein 21.11.2022 08:30 Uhr

