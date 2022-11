Stand: 16.11.2022 10:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kunsthalle Kiel gibt Vasen an Italien zurück

Die Antiksammlung der Kunsthalle Kiel muss insgesamt vier Vasen an Italien zurückgeben. Es soll sich bei den Vasen um Hehlerware handeln. Die Stücke sollen in den 1980er Jahren von Italien nach Kiel gelangt sein. Die Vasen zeigen Szenen der griechischen Sagenwelt und waren eigentlich als Grabbeigaben gedacht. Nach Angaben von Annette Haug, der Leiterin der Kieler Antiksammlung, hat sich die italienische Polizei erstmals im Februar 2018 bei der Kunsthalle gemeldet. Die Vasen sollen aus Raubgrabungen stammen, die seit den 80ern bis heute in Süditalien stattfinden. Laut Haug ist schon beim Ankauf der Objekte unklar gewesen, wo sie herstammen. In zwei Jahren sollen die Vasen zurück nach Italien gehen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

IG Metall ruft landesweit zu Streiks auf

Im Norden streiken erneut die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Die Gewerkschaft IG Metall hat zu einem Küstenaktionstag aufgerufen. Dazu gab es auch in Kiel große Demonstrationszüge und Kundgebungen. Nach Angaben der IG Metall zogen die Beschäftigten ab 10 Uhr vom TKMS-Werksgelände und aus der Adolf-Westphal-Straße südlich der Hörn zum Bahnhof. Auf dem Vorplatz fand am Vormittag eine Kundgebung statt. Die Demonstranten zogen anschließend zur Abschlusskundgebung weiter zum Wilhelmplatz. In der Region Kiel-Neumünster werden knapp 20 Betriebe der Metall- und Elektroindustrie bestreikt. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 12:00 Uhr

Plöner Weihnachtsbaum erneut ohne Beleuchtung

Auch in diesem Jahr wird das traditionelle Anleuchten der Weihnachtstanne auf der Schlossterasse der Fielmann-Akademie in Plön entfallen. In den vergangenen beiden Jahren fiel die Tradition Corona zum Opfer, in diesem Jahr fällt sie wegen der Energiekrise aus, heißt es in einer Mitteilung von Stadt und Unternehmen. | NDR Schleswig-Holstein 16.11.2022 08:30 Uhr

